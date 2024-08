Como traduzir miados? 3 táticas para saber o que seu gato quer dizer

Você já parou para pensar no que seu gato está tentando comunicar com seus miados? Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Milão (Itália), revelou que existem algumas características únicas nos miados dos gatos que muitas pessoas desconhecem.

O miado entre gatos é raro, sendo mais comum na interação entre gatos e humanos;

Gatos selvagens adultos raramente miam para humanos;

Gatos domésticos têm um miado com sonoridade diferente, sugerindo que essa vocalização é influenciada pela convivência com humanos;

Há uma teoria de que o miado é um resultado da domesticação e socialização com humanos, não sendo uma forma de comunicação natural entre felinos.

A maioria das vocalizações de gatos são, na verdade, para se comunicarem com humanos, já que a maioria dos proprietários responde a elas

Juliette Jones, especialista em comportamento felino da ONG de cuidados animais Wood Green.

Portanto, acredita-se que o miado dos gatos se intensificou devido ao vínculo com os seres humanos. Logo, é fundamental que os tutores se esforcem para entender a linguagem dos gatos e o que eles estão tentando comunicar. Compreender essas vocalizações pode fortalecer o vínculo entre humanos e felinos, tornando a convivência ainda mais harmoniosa.

Analisando diferentes tipos

A pesquisa italiana destacou que a habilidade de identificar diferentes tipos de miado de gatos está fortemente ligada à experiência e ao nível de convivência que os humanos têm com esses animais.

Para chegar a essa conclusão, os pesquisadores analisaram 225 adultos, com idades entre 18 e 70 anos, que ouviram gravações de miados de 10 gatos da raça Maine Coon. Todos os gatos pertenciam ao mesmo dono e foram criados nas mesmas condições.

Os gatos foram expostos aleatoriamente a três situações diferentes por cinco minutos cada:

Espera por comida;

Isolamento em ambiente desconhecido;

Escovação dos pelos.

O miado mais facilmente reconhecido foi o de “espera por comida”, com 40,44% de acertos, enquanto o menos reconhecido foi o de “isolamento”, com 26,67% de acertos. A proximidade e familiaridade dos humanos com os gatos influenciaram significativamente a capacidade de reconhecimento dos miados.

Estudo complementar

Outra pesquisa, realizada pela Universidade de Lincoln (Reino Unido), chegou a conclusões semelhantes. Nesse estudo, 10 donos de gatos ouviram oito gravações de miados: quatro de seus próprios gatos e quatro de gatos desconhecidos. Os áudios foram gravados em diferentes contextos, e os participantes precisavam identificar o contexto de cada miado.

Além disso, os participantes classificaram 20 vocalizações de miados (de gatos desconhecidos) em escalas de agradabilidade e urgência, para investigar se poderiam chegar a um consenso sobre o conteúdo emocional das vocalizações.

Os resultados mostraram que os participantes tiveram um desempenho significativamente melhor ao classificar os miados de seus próprios gatos (40% de acertos), mas não tiveram um desempenho acima do esperado com os miados de gatos desconhecidos.

Para compreender o significado

Conheça bem o seu gato: A chave para uma boa comunicação com seu felino é a proximidade. Quanto mais tempo você passar com ele, melhor entenderá seus miados e comportamentos.

Diferencie os miados: Preste atenção na variação dos miados. Eles podem ser longos ou curtos, graves ou agudos. Cada som pode ter um significado diferente, e você só perceberá isso se ouvir atentamente.

Observe a postura: Além dos miados, a linguagem corporal do gato é crucial. Movimentos das orelhas, do rabo, o olhar e a postura geral são indicadores importantes do que ele está tentando comunicar.

Provavelmente nunca seremos capazes de converter o miado de um gato em palavras humanas. Tudo o que podemos fazer é nos divertir pensando sobre o que eles podem estar dizendo de nossa própria perspectiva humana.

Anita Kelsey, especialista em comportamento felino e autora do livro “Let’s Talk About Cats” (“Vamos falar sobre gatos”, em português).