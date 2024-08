Avião da Latam bate cauda ao decolar após pilotos informarem dados errados; assista

A Autoridade Italiana de Segurança Aérea (ANSV) divulgou relatório preliminar sobre o incidente com uma aeronave da Latam, um Boeing 777-300, que bateu e arrastou a cauda ao decolar no Aeroporto de Malpensa, em Milão, com destino para São Paulo. O incidente é conhecido na aviação como ‘tail strike’.

Segundo informações do jornal O Globo, os pilotos informaram dados incorretos no computador de bordo sobre o peso máximo do avião sem combustível, o que comprometeu o cálculo da velocidade de decolagem, que foi bem abaixo da necessária.

O avião se arrasou por 725 metros na pista, deixando um buraco de até seis centímetros. O incidente aconteceu em julho, com 398 passageiros a bordo.

Em nota, a companhia afirmou que segue cooperando com as autoridades que investigam o ocorrido no voo LA8073 e aguarda a versão final do documento. “A companhia esclarece que o relatório emitido pela autoridade é preliminar e não apresenta as causas prováveis ou conclusões da investigação”, disse o comunicado.

A LATAM Brasil Boeing 777 experienced a significant tail strike while taking off from Milan Malpensa Airport pic.twitter.com/wTy9JldFDa — Aviation Fix (@AviationFix) August 24, 2024