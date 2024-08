VÍDEO: Torcedores brigam durante venda de ingressos para Bahia x Flamengo na Fonte Nova

Presentes na fila da Arena Fonte, em Salvador, desde as primeiras horas desta segunda-feira (26), torcedores do Flamengo aparentam já estar com os nervos à flor da pele para a partida desta quarta-feira (28), contra o Bahia, pela Copa do Brasil.

Imagens obtidas pelo Bnews mostram membros da torcida do time carioca trocando socos na fila, enquanto aguardam para comprar o ingresso. No vídeo é possível ver um homem sendo agredido por outros dois rapazes.

Algumas pessoas que estavam no momento e presenciaram a situação tentaram apaziguar o conflito. Importante ressaltar que a bilheteria do estádio abre às 10h, mas antes das 7h, uma longa fila já se formava na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

Fonte: BNEWS