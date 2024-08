VÍDEO: Surfista captura momento inusitado ao encontrar uma baleia na praia

Um surfista capturou um momento inusitado ao encontrar uma baleia na praia do Farol da Barra, em Salvador, no último domingo (25). Criador de conteúdo nas redes sociais, o homem logo compartilhou o ocorrido com seus seguidores.

“Estou do lado de uma baleia, meu Deus, que coisa linda! Olha, uma mamãe baleia alimentando seu filho. Coisa linda!”, disse o surfista, encantado com o que via.

Apesar do encontro ter acontecido no domingo, o vídeo só foi compartilhado nesta segunda-feira (26). Os internautas rapidamente reagiram ao momento: “Coisa linda”, disse uma.

Veja:

Fonte: BNEWS