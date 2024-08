Vídeo: Jovem é assaltado na porta de casa ao sair para a escola; Confira as imagens

Um adolescente de 15 anos foi assaltado na porta de casa, no Recanto das Emas, pouco antes de ir para a escola, na manhã desta segunda-feira (26/8). O crime foi cometido por dois homens que usavam capacetes e estavam montados em uma motocicleta.

Câmeras de segurança registraram o momento em que os criminosos chegaram, puxaram o jovem pela mochila e tomaram o celular dele.

Assista

A mãe do adolescente, que pediu para não ter a identidade divulgada, relatou que mora no Recanto das Emas há sete anos e nunca havia passado por essa situação. “Ele ficou muito abalado, chorando muito, com muito medo. Até foi para a escola depois disso, mas não conseguiu ficar na aula”, relatou.

“Estamos há quatro anos nessa casa e foi a primeira vez que aconteceu. Soubemos de assaltos em paradas de ônibus [da região], mas na porta de casa, nunca”, lamentou a mãe da vítima.