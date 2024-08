TCE do Acre: saiu a relação de locais de prova do concurso mais aguardado

Os candidatos do Concurso Público do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) já podem conferir o seu local de prova. Os dados estão disponíveis no site da banca organizadora, o Cebraspe.

O cartão de confirmação traz informações referentes ao número de inscrição, data, hora e local de prova.

A aplicação das provas objetivas e discursivas para diversos cargos de nível superior e médio, com exceção do cargo de auditor de controle externo, ocorrerá no dia 1º de setembro. As provas serão aplicadas em horários diferentes, conforme o cargo, todos conforme o horário local.

Cargos de Nível Superior (exceto Auditor de Controle Externo)

– Abertura dos portões: 7h

– Fechamento dos portões: 8h

– Início das provas: 8h30

– Duração da prova: 4 horas e 30 minutos

Cargo de Auditor de Controle Externo

– Abertura dos portões: 14h

– Fechamento dos portões: 15h

– Início das provas: 15h30

– Duração da prova: 4 horas

Cargos de Nível Médio

– Abertura dos portões: 14h

– Fechamento dos portões: 15h

– Início das provas: 15h30

– Duração da prova: 4 horas e 30 minutos

Os candidatos devem comparecer aos locais de prova com antecedência, respeitando os horários de abertura e fechamento dos portões, munidos de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Alcinete Gadelha

23/08/2024

Últimas Notícias

Em ação conjunta, TCE e CGU realizam fiscalização no Pronto Socorro de Rio Branco

24 de agosto de 2024

Concurso TCE-AC: candidatos já podem conferir o local de prova

23 de agosto de 2024

TCE-AC recebe declaração de garantia da qualidade em avaliação do ciclo 2024 do MMD-TC

23 de agosto de 2024

Pleno do TCE aprecia processos diversos durante a 1.575ª sessão plenária

22 de agosto de 2024

TCE-AC recebe Comissão de avaliação de desempenho da Atricon

22 de agosto de 2024

Após mesa técnica, conselheira se reúne com o município para dar andamento a ações do FOC

21 de agosto de 2024

TCE recebe visita do Superintendente da CGU-AC

19 de agosto de 2024

Galeria de