Os novos recursos e assessórios do Acre para enfrentar as queimadas no Estado

Fixado a um cabo sob o helicóptero, o Bambi Bucket é um equipamento utilizado em operações de combate a incêndios florestais, que consiste em um grande balde flexível que pode ser carregado por helicópteros para transportar e lançar grandes quantidades de água diretamente sobre áreas em chamas.

O Bambi é uma aquisição que veio somar forças aos operadores de Segurança Pública do Acre no combate às queimadas no Estado. Para o sucesso das operações, foi realizado nesta sexta-feira, 23, o primeiro treinamento promovido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), por meio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), no loteamento Ypê, em Rio Branco. Buckut vai auxiliar nos trabalhos do Corpo de Bombeiro Militar do Acre (CBMAC) em apagar incêndios, que nos meses de julho a setembro tem registrado picos nos números de queimadas na Amazônia brasileira, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O equipamento de uso operacional funciona com ajuda do helicóptero, que voa até uma fonte de água (como um lago, rio ou reservatório) e submerge o balde na água, enchendo-o. Depois de carregado, o helicóptero transporta o balde até o local do incêndio. Devido ao seu design, o balde tem capacidade de 820 litros de água, o que permite a realização de lançamentos eficazes. Quando o helicóptero atinge o local desejado, o piloto pode liberar a água do Bambi Bucket sobre as chamas. O balde é projetado para liberar a água de forma controlada, garantindo que ela seja distribuída uniformemente sobre a área afetada pelo fogo, podendo ser recarregado repetidamente até que o incêndio seja controlado ou extinto.

O treinamento contou com todo o corpo do Ciopaer, formado por: pilotos, copilotos, operadores de equipamentos, que na oportunidade realizaram revezamento para a prática de todos os 10 pilotos do centro de operações aéreas. No treinamento a tripulação desempenha funções altamente especializadas e coordenadas para garantir o sucesso da operação e a segurança de todos os envolvidos. Onde o piloto é responsável por operar o helicóptero, manobrando com precisão a aeronave sobre o foco do incêndio, com livre comunicação com a tripulação a bordo e em solo, o copiloto auxilia o piloto na navegação, comunicação e monitoramento dos sistemas de voo e o operador é o responsável por operar o sistema de liberação do Bambi, decidindo o momento exato para liberar a agua.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, coronel José Américo Gaia, destaca que o equipamento é bastante eficaz em áreas de difícil acesso terrestre, onde o uso de caminhões de bombeiros é inviável, permitindo que grandes áreas sejam cobertas rapidamente.

“O treinamento com o Bambi Bucket é de extrema importância para a segurança pública, especialmente no combate a incêndios florestais, que são uma ameaça significativa tanto para o meio ambiente, quanto para a população. Ele nos permite uma resposta rápida e eficiente aos incêndios florestais, que podem se espalhar rapidamente e causar destruição em larga escala. Como o balde pode ser transportado por helicópteros, ele permite que as equipes de combate a incêndios atinjam áreas remotas e de difícil acesso, onde as equipes terrestres teriam dificuldades em chegar. Ele é especialmente útil em operações de evacuação, onde o controle rápido do fogo pode ser a diferença entre a segurança e o desastre”, afirma o gestor da pasta.

O coordenador do Ciopaer, Sergio Albuquerque, explica que o Buckt chegou este ano para as forças aéreas acreanas, e que o equipamento vai ser fundamental para uma atuação integrada com o Corpo de Bombeiros Militar do Acre e com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema). “Esse treinamento com todos os nossos tripulantes, com todos os nossos pilotos que temos à disposição, é muito importante pois iniciamos novamente a temporada de incêndios. A partir desse treinamento nós estaremos aptos a fazer operações de combate a queimadas. Cada combatente florestal carrega na sua mochila 20 litros de água, então nós fazemos um descarrego de água em cima do incêndio de 820 litros, o que seria equivalente a 40 homens combatentes de incêndio florestal”, afirma.

“Essa aquisição reforça nossa capacidade operacional, garantindo que estejamos preparados para enfrentar as adversidades que as queimadas estão provocando no Estado. Com essa nova ferramenta, a Sejusp, através do Ciopaer, proporciona um apoio ainda mais eficiente e preparado ao Corpo de Bombeiros contribuindo para a proteção do nosso bem mais precioso: o nosso meio ambiente. Nosso agradecimento ao Governador pelo apoio incondicional às forças de segurança e ao Secretário de Segurança, que tem, de forma efetiva, apoiado as ações do CBMAC voltadas ao bem-estar da população acreana”, destaca o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, coronel Charles da Silva Santos.

“O Bambi é o que há de mais rápido, eficiente e eficaz no combate a incêndio, tanto em florestas quanto em áreas de pastagens. A gente tem um recurso que hoje tem condições de ser empregado, tem condições de atuar no combate a incêndio, tal qual outros estados da federação do mesmo porte ou de maior porte também. A gente não perde em nada para nenhum deles. O Ciopaer hoje se torna parceiro do Corpo de Bombeiro e da Sema nas ações de combate a incêndio com o uso do Bambi Bucket”, destaca o instrutor de Operações de Carga Externa, o piloto e coronel Cleyton Almeida que tem mais de 3,5 mil horas de voo em helicópteros.

A secretária do Meio Ambiente, Julie Messias, falou sobre a importância de o Estado investir em mais reforço no enfrentamento às queimadas. “Diante desse cenário de seca prolongada, com baixa umidade do ar, atuar de forma preventiva e combativa às queimadas é essencial. O emprego do Bambi Bucket possibilita maior rapidez e eficiência por permitir lançar grandes volumes de água em áreas de difícil acesso, aumentando nossa capacidade de proteger as florestas e as comunidades locais”, afirmou.

O uso do Bambi Bucket pode ajudar a reduzir os custos e recursos necessários para combater incêndios. Além de apagar incêndios, o Bambi pode ser utilizado para despejar água em áreas onde há risco de explosões ou para criar barreiras de proteção contra o fogo, ajudando em operações de resgate e evacuação em situações de emergência.

Investimento

O Bambi Buckt faz parte de um montante de investimentos entregues em dezembro do ano passado pelo governador Gladson Cameli, que somaram mais de R$ 24 milhões. No investimento estava incluso uma aeronave e equipamentos como: kit rapel sem os cabos e o Bambi Buckut.