No Acre, mais de 13,4 mil contribuintes recebem R$18,9 milhões de restituição do IRPF dia 30/8

A Receita Federal já liberou a consulta ao quarto lote de restituição do IRPF 2024, o qual contempla também restituições residuais de exercícios anteriores. No estado do Acre, o crédito total é de R$ 18.943.663,17 a ser distribuído entre 13.406 contribuintes.

No País, o crédito bancário das 5.347.441 restituições será realizado ao longo do dia 30 de agosto, no valor total de R$6.873.633.906,45. Desse total, R$469.100.307,42 referem-se ao quantitativo de restituições de contribuintes que possuem prioridade legal. Sendo 15.077 restituições para idosos acima de 80 anos, 84.659 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos, 7.168 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave, 27.372 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Além disso, 261.019 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-preenchida ou optado por receber a restituição via PIX. Foram contempladas ainda 4.904.908 restituições destinadas a contribuintes não prioritários. Por fim, foram incluídas no lote 47.238 restituições de contribuintes priorizados em razão do estado de calamidade decretado

no Rio Grande do Sul (RS).

