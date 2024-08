Inadimplência no Acre atinge maior patamar desde 2023, mostra pesquisa do comércio

A Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), divulgada pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Acre, revela que o índice de inadimplência no Acre atingiu seu maior patamar desde julho do ano passado, enquanto no resto do País houve a diminuição do número de consumidores endividados no mesmo período.

Em julho deste ano, o indicador atingiu 78,5% dos consumidores em todo o Brasil, um pouco menor do que o observado nos meses anteriores, a partir de fevereiro, atingindo mais de 13 milhões de consumidores.

Dentre o total de endividados, 4,885 milhões estão com dívidas em atraso e mais de 2 milhões afirmam não ter condições de pagar suas dívidas no vencimento. As principais dívidas relatadas pelos consumidores estão relacionadas ao cartão de crédito, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de imóvel e veículo, revelando cautela das famílias com o crédito, objetivando evitar a inadimplência.

Das famílias endividadas, 28,8% em todo o país permanecem com dívidas em atraso, o mesmo percentual observado em junho. Já as famílias que afirmam não ter condições de pagar dívidas em atraso diminuíram para 11,9%, o mesmo nível identificado em julho do ano passado.

Conforme o assessor da presidência da Fecomércio, Egídio Garó, no Acre, o número de famílias endividadas foi de 76,8%, o menor índice desde março deste ano, atingindo 89.498 delas em todo o estado. O número de famílias que afirmam ter dívidas em atraso aumentou, atingindo 38,8%, o maior índice desde julho do ano passado.

Garó, explica que as famílias endividadas que têm dívidas em atraso superam 45.200, enquanto as famílias sem condições de pagar suas dívidas no vencimento somam 19.008, representando 16,3% delas, o maior índice desde julho do ano passado. “Tal como nas demais unidades da Federação, a principal dívida das famílias acreanas está no cartão de crédito, financiamentos diversos e empréstimos, com redução no uso do cheque especial” finalizou.

