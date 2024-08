Funcionária recebe quase R$ 6 mil a mais em depósito errado, gasta valor e empresa exige reembolso

A influenciadora Ashley Balley recebeu um depósito de US$ 1.000, cerca de R$ 5.600, a mais de seu empregador, gastou o valor e agora está sendo cobrada pela empresa. Após o erro ser identificado, a companhia em que Balley trabalha pediu a devolução, mas ela já havia gastado o valor.

A americana ficou indignada com a cobrança e desabafou nas redes sociais. “Meu empregador quer que eu devolva US$ 1.000, alegando que me pagaram a mais em novembro. Vocês não sabem onde colocam seu dinheiro. Isso não é problema meu.”

Segundo Balley, ela não pegou o dinheiro intencionalmente. A transição de seu trabalho integral para um de meio-período fez com que ela confudisse os valores. Além disso, ela recebeu uma indenização durante esse período. “Essa é outra razão pela qual US$ 1.000 extras em sua conta não lhe pareceram suspeitos”, disse.

Entretanto, os comentários em sua publicação não foram o que ela esperava. Um internauta comentou: “O fato é que você sabia quando aconteceu e não disse ou fez nada, isso é considerado roubo e eles podem e vão recuperar o dinheiro pela lei.” Outra comentou: “Você sabia, você sabia.”