Acre sobe duas posições no Ranking de Competitividade dos Estados

O Estado do Acre subiu duas posições no Ranking de Competitividade dos Estados 2024 (RCE), atingindo a 25ª posição na nova edição do estudo. A nova análise foi divulgada na última quarta-feira, 21, em evento realizado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), em Brasília, no Distrito Federal.

Imagem: Divulgação CLP

Criado em 2011 pelo CLP, o ranking realiza a análise de diversos dados, que somam mais de 90 indicadores, e tem o objetivo de gerar diagnósticos e orientar o trabalho dos gestores públicos estaduais. Desde 2019, o governo do Acre tem utilizado o RCE para monitorar e avaliar as políticas públicas voltadas para a superação dos problemas estruturais do estado.

O RCE é composto por 10 pilares, sendo eles: segurança pública, infraestrutura, sustentabilidade social, solidez fiscal, educação, sustentabilidade ambiental, eficiência da máquina pública, capital humano, potencial de mercado, e inovação.

Na edição atual, o Acre subiu posições em 8 dos 10 pilares: eficiência da máquina pública (+5), potencial de mercado (+5) e segurança pública (+5), capital humano (+2), infraestrutura (+2), inovação (+2), sustentabilidade social (+2) e sustentabilidade ambiental (+1); e apresentou recuo nos pilares educação (-2) e solidez fiscal (-3).

Uma análise completa detalhando os avanços e desafios do Estado do Acre dentro de cada um dos pilares formativos do RCE será publicada no Diário Oficial do Acre desta terça-feira, 27.

