Quem é Pavel Durov, fundador e CEO do Telegram preso na França

Pavel Durov, um cidadão franco-russo de 39 anos, foi preso neste domingo 25 ao desembarcar de um jato particular na França. Durov é fundador e CEO do Telegram e foi detido no âmbito de uma investigação preliminar.

O magnata, que chegou a ser chamado de ‘Mark Zuckerberg da Rússia’ por sua atuação no mercado de redes sociais, é acusado, neste momento, de diversos crimes, entre eles fraude, tráfico de drogas, ciberbullying, crime organizado e promoção do terrorismo. A lista foi revelada por uma fonte ligada ao caso à agência de notícias AFP.

A principal suspeita, porém, é de que Durov não tenha tomado medidas para impedir o uso do Telegram para fins criminosos. No Brasil, a rede chegou a sair do ar por acusação semelhante em 2023. Naquela ocasião, a plataforma se recusava a colaborar com investigações que apuravam uma onda de ataques a escolas.

Fortuna

Durov é programador e, além do Telegram, já criou outras plataformas. A mais conhecida é a VKontakte, ou VK. A rede é a mais popular da Rússia e tem usuários numerosos nos países vizinhos, como Ucrânia, Belarus e Cazaquistão.

Fundada em 2006, a rede VK ficou sob o seu comando até 2013, quando foi vendida a empresários russos mais ligados a Vladimir Putin. Durov e o político, aliás, possuem um histórico de desavenças. Em 2011, Durov se negou a excluir grupos de mensagens administrados por opositores de Putin. A negativa, o tornou uma espécie de persona non grata no país, levando Durov a deixar a Rússia em 2014 com o temor de ser preso.

Ele passou a viver em países europeus e também nos Estados Unidos, onde criou o Telegram. A ideia do Telegram, revelou, surgiu justamente após esses episódios de desavenças com Putin. Ele alega que precisava de um meio seguro para se comunicar com o irmão e amigos após ser alvo de uma operação policial.

O Telegram, atualmente, tem cerca de 900 milhões de usuários ativos. A sede atual é em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, onde mora atualmente. O sucesso de sua empreitada faz com que a fortuna de Durov seja estimada em 15,5 bilhões de dólares ou 85 bilhões de reais pela revista Forbes.

Filhos

Durov contou em seu canal oficial no Telegram que tem mais de 100 filhos biológicos em 12 países diferentes. Ele tem doado esperma ao redor do mundo após um amigo relatar problemas de fertilidade. Segundo a mensagem enviada no seu canal, ele planeja ‘abrir seu DNA’ no futuro para que os filhos possam se encontrar.

Fonte: Carta Capital