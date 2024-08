Hilary, nova Rainha do Rodeio da Expoacre, é eleita na esplanada do Palácio Rio Branco

Com o frescor de uma leve chuva no início da noite para amenizar o calor, as torcidas organizadas fizeram a festa na eleição de Hilary Katryne ao título de Rainha do Rodeio da Expoacre 2024, neste sábado, 24, na Esplanada do Palácio Rio Branco, na capital. A disputa foi acirrada entre as 12 concorrentes que disputaram o concurso organizado pela Associação dos Colunistas do Acre (Acos) e governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), com apoio de empresas e fazendas parceiras.

Após a soma das notas dos jurados, a Rainha do Rodeio da Expoacre 2023, Lohana Martins, passou a faixa para a nova realeza liderada pela nova Rainha Hilary Katryne, a Princesa do Laço, Sarah Cristinny, e a Madrinha dos Peões, Eduarda Freitas, de Senador Guiomard. As vencedoras receberam, respectivamente, um cheque de R$10 mil reais e R$2 mil reais em merchandising da Unimed, R$5 mil reais e R$3 mil reais em procedimentos estéticos na clínica OralUnic.

A festa foi marcada com o tocar do berrante de Shirlei Lessa e pelas apresentações coreografadas das candidatas com troca de chapéus, desfile para o público e corpo de jurados, estalo da muxinga e mensagens que destacam a não violência contra as mulheres.

Concurso foi marcado pelas apresentações coreografadas, o tocar do berrante, estalo da muxinga e apresentação de talento de cada candidata. Foto: Alice Leão/Sete

“É um sentimento de muita emoção e felicidade. Foi um desafio, para mim, muita responsabilidade, mas eu me sinto preparada para representar o meu estado e estou muito feliz”, declarou a Rainha do Rodeio da Expoacre 2024, Hilary Katryne.

A Princesa do Laço, Sarah Cristinny, falou sobre o sentimento com a conquista da faixa: “Eu estou muito feliz, deu tudo certo. Só tenho gratidão a todos que me apoiaram, principalmente a minha família que esteve comigo nesse momento. E é isso, só gratidão, felicidade e agora aproveitar”.

Eleita Madrinha dos Peões, Eduarda Freitas representou o município de Senador Guiomard: “A sensação de estar representando o meu município é inexplicável. O município que eu nasci, me criei e pretendo continuar lá por muito tempo. É maravilhoso poder representar. Foi mais difícil chegar até aqui, viver a emoção, eu brinquei, fiz o que eu pude, o meu melhor e foi maravilhoso”.

Torcidas organizadas

As torcidas organizadas formaram um espetáculo à parte em frente à passarela montada em frente ao Palácio Rio Branco. Com tambores, balões e muita animação, os gritos ganhavam variados tons a cada candidata que desfilava pelo tapete vermelho do concurso.

Mais de quarenta pessoas se uniram para torcer pela nova Rainha do Rodeio, Hilary Katryne. Em frente ao Palácio Rio Branco, a realeza posou para fotos com a torcida reunida.

Cristiane Fortunato, tia de Hilary, falou sobre como foi levar a torcida organizada para torcer pela nova rainha: “Fizemos blusas, bandeiras, tudo em família. Aqui estamos em quarenta pessoas, fora as que estão lá embaixo”, disse.

Cristiane Fortunato, tia de Hilary, falou sobre como foi levar a torcida organizada para torcer pela nova rainha. Foto: Alice Leão/Sete

Na festa, a Rainha do Rodeio da Expoacre 2023, Lohana Martins, emocionou o público com o tocar do berrante e mensagem especial sobre seu período de reinado, representando o Acre em Barretos: “Carregar a faixa da Rainha do Rodeio tem um peso e responsabilidade muito grande, em saber que mulheres e meninas se inspiram na gente, o nervosismo é inevitável mas cada vez é uma experiência diferente. Faça aquilo que você se sente bem. Comece aos pouquinhos, vai pegando o gosto que o resultado vem”, destacou a Rainha do Rodeio da Expoacre 2023, Lohana Martins.

“Estamos aqui mais um ano com Gigi e Roberta e é sempre uma satisfação muito grande estar apoiando o evento. São dois grandes eventos que antecedem a maior feira do nosso estado, a Expoacre, que é a escolha da Rainha do Rodeio e a Cavalgada que acontece no sábado que vem, dia 31. Então estamos muito felizes com toda a equipe e dizer para que contem com a gente no ano que vem de novo”, destacou o secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

“Muitas meninas se inscreveram, passaram pela pré-seletiva, é uma festa linda, um espetáculo”, disse a diretora do concurso, Roberta Lima. “Esse ano tivemos a inovação da Madrinha dos Peões para o terceiro lugar, mais uma chance para elas se sentirem prestigiadas nesse evento que é lindo e tão sonhado”, destacou Gigi Hanan.

Feira da Economia Solidária

Dez empreendedores da Feira da Economia Solidária fizeram a alegria do público durante a festa da escolha da Rainha do Rodeio, com apoio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo.

Picanha, alcatra, arroz no tucupi, baião, vatapá, farofa, salada e suco de laranja são opções no cardápio do empreendimento Delícias da Florzinha. Comandando a chapa, Sidney Silva de Freitas fala com orgulho do preparo dos alimentos: “Estou acabando de montar um prato aqui, desse jeito maravilhoso e cheiroso. Todo ano vendemos bem, graças a Deus. Só tenho a agradecer”.

Eliane Silva veio com uma comitiva de Senador Guiomard para torcer pela Eduarda Freitas que conquistou o título de Madrinha dos Peões, e aproveitou para apreciar os sabores na feira da Economia Solidária: “Organizamos uma equipe e viemos na van para fazer barulho, torcer por ela. Aí vi as barraquinhas e aproveitei a oportunidade para provar das delícias da nossa região”.

A empreendedora Janaína Lima esteve com o famoso Tacacá da Jana na feira e revelou que sempre participa dos eventos e também estará na Expoacre 2024.

“Estou sempre nas feiras da Economia Solidária, há mais ou menos quatro anos. Eu fico muito grata porque desde que comecei a vir, sempre participo dos eventos do governo e gera uma renda muito boa para a minha casa”, revelou.