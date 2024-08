Governo disponibiliza hotsite com cobertura completa da Expoacre

Com notícias, material de identidade visual, programação geral da feira, programação dos estandes institucionais e mapa do parque de exposições, a Secretaria de Estado de Comunicação (Secom) disponibiliza no site da Agência de Notícias do Acre o hotsite da Expoacre 2024.

A maior feira de negócios e entretenimento do Acre, acontece de 31 de agosto a 8 de setembro, no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco. A Expoacre é uma realização do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) no Acre e governo do Estado.

Para a secretária de Estado de Comunicação, Nayara Lessa, os visitantes do hotsite podem acessar as notícias em tempo real da feira, acompanhadas de galerias de fotos, obtendo uma experiência virtual do evento.

“A Secom trabalha de forma integrada, seja com reportagens, com os conteúdos das redes sociais, transmissão ao vivo e rádios públicas, tudo para levar à população informação de qualidade e credibilidade e, o hotsite vai facilitar esse acesso, disponibilizando em um só lugar todas as reportagens do evento”, destacou Nayara.

De acordo com o editor chefe da Agência de Notícias do Acre, Elenilson Oliveira, o site é o principal canal de informações oficiais do governo. “O hotsite da Expoacre 2024 é uma ferramenta que nós disponibilizamos para facilitar o acesso da população e da imprensa sobre tudo o que acontece na feira, desde a fase de planejamento, como também durante as nove noites e no pós evento com os balanços”, afirmou.

Além das notícias no hotsite, a Secom também conta com uma ampla cobertura em outras plataformas, como transmissões ao vivo e reportagens diárias nas rádios públicas Aldeia FM e Difusora Acreana AM. Por meio do canal oficial do governo do Acre no YouTube, a população pode visualizar em tempo real shows, desfiles e outras atividades, além de experimentar uma participação ativa nas redes sociais, com fotos e vídeos em plataformas como Facebook, Instagram.