Campanha eleitoral: 1a semana terminou com 76 denúncias da Justiça Eleitoral do Acre

A primeira semana de campanha eleitoral nas ruas do Acre termina com uma chuva de denúncias de irregularidades eleitorais em quase metade dos municípios do Estado. São 76 queixas registradas na plataforma Pardal até a noite desta sexta-feira (23), sendo que Rio Branco, com 30 denúncias, lidera o malfadado ranking. Seguem-se Cruzeiro do Sul, com 15 casos e Acrelândia (12).

O que mais chama a atenção é que em apenas sete dias o total de ocorrências é 57,7% do total de queixas registradas pelo mesmo Pardal nas eleições municipais de 2020 no Acre, quando 134 anotações foram levadas à plataforma.

No total, nove municípios registram suspeitas de ilegalidades na campanha, segundo o Pardal. Assis Brasil, Brasiléia, Bujari, Xapuri, Senador Guiomard e Manoel Urbano completam a lista nesta 1a semana de operação da plataforma de denúncias da Justiça Eleitoral. Senador Guiomar tem 11 denúncias.

São ao menos doze denúncias por dia no Acre e o número de localidades que são palco das ilegalidades não param de crescer. Os envolvidos são em maioria candidatos ao cargo de prefeito mas vice-prefeito e vereador também respondem.

“O Pardal é o sistema que possibilita ao cidadão informar à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público denúncias de infrações eleitorais e irregularidades verificadas nas campanhas eleitorais em seus municípios, fortalecendo os princípios da participação popular, transparência e lisura do pleito”, explica a Justiça Eleitoral.