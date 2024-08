Acre avança na redução da criminalidade e vê queda de mais de 27% nos assassinatos e execuções em 2024

Dados da Diretoria de Inteligência e Análises Criminal da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) mostram que, durante o período de 1° de janeiro a 22 agosto de 2024, o estado do Acre registrou 105 mortes violentas intencionais (MVI), em um comparativo do mesmo período do ano passado, que apresentou 144 mortes, resultando em uma diminuição de 27,8%.

A redução nos primeiros oito meses do ano aconteceu em 14 municípios acreanos. Destes, nove não registraram nenhum caso de morte, sendo eles: Jordão, Porto Walter, Santa Rosa do Purus, Porto Acre, Manoel Urbano, Xapuri, Capixaba, Epitaciolândia e Senador Guiomard.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destaca que a queda indica os esforços da secretaria no combate à violência, refletindo melhorias nas políticas de segurança e nas operações das forças policiais: “A redução está relacionada às ações específicas de repressão ao crime, como a implementação de novas tecnologias e aumento da presença policial. Esses dados são um indicativo positivo de que as medidas tomadas para reduzir a criminalidade estão surtindo efeito”.

O chefe do Departamento Integrado de Estatística e Análise Criminal (Dint), Nilber de Lima, explica que essa redução aconteceu em quase todas as modalidades. “Se separarmos por gênero, o número de vítimas homens de 2023 para 2024 reduziu 25%. E a quantidade de vítimas mulheres, não só vítimas de feminicídio, mas de homicídio também, reduziu em 46%. As execuções no estado do Acre reduziram 17,19%, enquanto que em Rio Branco elas reduziram 22,92%”, esclarece.

A diminuição dos índices de MVI é resultado de um trabalho integrado das forças policiais, que envolve uma série de estratégias e ações coordenadas que visam tanto a prevenção quanto a repressão de crimes graves, como homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, por meio de patrulhamento em locais públicos com auxílio de câmeras de monitoramento em vários pontos da cidade e do interior.

O que é MVI

Mortes Violentas Intencionais (MVIs) é um termo utilizado para agrupar diferentes tipos de crimes letais em que há intenção clara de matar. Esse conceito é uma métrica chave na avaliação da violência em uma sociedade, permitindo uma análise mais precisa do impacto da criminalidade violenta e ajudando a orientar as políticas de segurança pública.

Principais Tipos de MVI:

– Homicídio Doloso: Envolve a morte de uma pessoa causada por outra com a intenção clara e deliberada de matar. Esse é o crime mais comum dentro da categoria de MVI.

– Latrocínio: É o roubo seguido de morte, onde o objetivo principal do crime é o roubo, mas a vítima acaba sendo morta para que o crime seja concluído ou para eliminar testemunhas.

– Lesão Corporal Seguida de Morte: Trata-se de agressões físicas que resultam na morte da vítima, embora a intenção inicial do agressor não fosse matar, mas sim causar dano físico.