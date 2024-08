A presença do Acre na mobilização nacional pelo feminicídio zero

A Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) participou do lançamento da Mobilização Nacional do Feminicídio Zero, promovida pelo Ministério das Mulheres. O Acre foi o primeiro estado mencionado entre os que assinaram o pacto pela prevenção dos feminicídios. O evento aconteceu nesta sexta-feira, 23, no auditório do Edifício Matriz II da Caixa Econômica, em Brasília.

Na oportunidade, também foi firmada a adesão à carta-compromisso, em que autoridades se comprometem a atuar conforme as possibilidades de recursos, estrutura e público-alvo, para contribuir nas ações de prevenção e enfrentamento à violência contra as mulheres. Entre os signatários estão órgãos do governo federal e governos estaduais, como a Secretaria de Estado da Mulher do Acre e de outras localidades, empresas públicas e privadas, entidades empresariais, organizações da sociedade civil e clubes de futebol.

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, a ministra de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, e o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, foram algumas das autoridades que se fizeram presentes, além de representantes de todas as regiões do país.

De acordo com a secretária da Mulher do Acre, Márdhia El-Shawwa, “o nosso estado tem participado ativamente do Agosto Lilás. No começo do mês, nós iniciamos a campanha com 31 dias de trabalho, atendimentos, informações, ampliando e intensificando os serviços que já realizamos, para que dessa forma, mais mulheres sejam alcançadas. Esse evento é um marco na defesa dos direitos delas e utilizo desse encontro para reafirmar o compromisso do governo do Acre com cada menina e mulher, para que vivam em uma sociedade mais justa e livres da violência de gênero e do feminicídio”, finalizou.

O Agosto Lilás é uma campanha estabelecida pelo governo brasileiro em 2022, definindo esse período como o de conscientização sobre o combate à violência contra a mulher. Ao longo do mês, diversas iniciativas são promovidas com o objetivo de sensibilizar a sociedade sobre a importância de combater e erradicar a violência contra as mulheres.

No Acre, essas ações ganham uma dimensão especial por meio do trabalho integrado e transversal da Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, que busca, primordialmente, a erradicação do feminicídio.

“Se quisermos avançar para mudar a realidade, precisamos da ajuda de cada indivíduo, da iniciativa, da reação de cada um e cada uma. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Para que juntos e juntas cheguemos ao Feminicídio Zero”, disse a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves.