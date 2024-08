Seleção de estágio do MPF: confira a relação de candidatos habilitados

Imagem com fundo alaranjado. À esquerda, traz a inscrição “Partiu, MPF” em branco e azul e, logo abaixo, o texto “Programa de Estágio do Ministério Público Federal”. À direita uma moça de cabelos cacheados, usando blusa azul clara aberta sobre camiseta branca, trazendo um fone de ouvido alaranjado no pescoço e segurando alguns livros.

Imagem: Sinacom/MPF

Os estudantes habilitados no processo seletivo nacional unificado de estagiários do Ministério Público Federal (MPF) no Acre têm até o dia 27 de agosto para efetuar o procedimento de validação de acesso ao ambiente de prova. O procedimento, que é obrigatório para todos os candidatos, se destina a resolver, antecipadamente, eventuais problemas com usuário e senha. Não haverá suporte para eventuais dificuldades de acesso à plataforma Moodle após essa data.

Como validar o acesso – O candidato deverá acessar: https://selecaoestagio.mpf.mp.br. Caso seja a primeira vez que realiza o acesso, deverá usar os dados de login e senha enviados automaticamente pela plataforma para o email cadastrado no ato da inscrição.

Caso o candidato já tenha participado de processos seletivos em anos anteriores, deverá apenas informar CPF e senha, e clicar em “Acessar”. Se houver dúvida quanto à senha, o candidato deverá informar o CPF e clicar em “Perdeu a senha?”, e seguir as orientações na tela.

Os candidatos devem atualizar a caixa de entrada do e-mail e verificar também a caixa de spam. A recuperação da senha ou cadastro de novos usuários não é imediato. Leva em torno de cinco horas para atualização completa e o envio do e-mail com as instruções da plataforma. Caso não receba em até 48h após o primeiro acesso, o candidato deve entrar em contato com o MPF através do e-mail constante no edital.

Os candidatos devem guardar a senha para acessar a prova no dia 1º de setembro e, no dia da prova, não serão resolvidos problemas de acesso ao Moodle.

Confira aqui a relação completa dos candidatos habilitados

Fases da seleção

Prova Objetiva Online

Prova Discursiva para o Curso de Direito (graduação e pós graduação)

Acesse o edital completo

https://www.mpf.mp.br/mpf/ac/estagie-conosco