Da Colômbia para o Acre: grupo Las Musas apresentará espectáculo de improviso em Rio Branco

O Festival Internacional de Cultura, Artes e Teatro (FICATE) tem o prazer de apresentar diretamente da Colômbia, o grupo teatral Las Musas, com o imperdível espetáculo “Semblanza”. O evento ocorrerá entre os dias 16 e 22 de setembro, em Rio Branco (AC).

Na peça, as talentosas atrizes de Las Musas transformam personagens propostos pelo público em uma história única e irrepetível, utilizando as técnicas do Teatro de Improvisação.

Antes de adentrar o espaço cênico, o público tem a oportunidade de criar os personagens que servirão de inspiração para a apresentação. A partir dessa interação, uma narrativa se desenvolve, culminando com uma lembrança significativa de um dos presentes, colhida previamente à peça.

Las Musas traz ao Brasil, pela primeira vez, essa experiência teatral singular, após já terem encantado plateias em festivais na Colômbia e no Peru. “Semblanza”, um espetáculo de improvisação no formato LongForm, é o resultado de uma pesquisa aprofundada iniciada no Diplomado Internacional de Improvisação em Bogotá.

Depoimento das atrizes de Las Musas

As atrizes Paula Reginfo e Dani Rueda relatam que esta é a primeira vez que a dupla tem a oportunidade de viajar para o Brasil. “Não conhecemos e estamos muito emocionadas. As expectativas para o festival? Todas! Porque, além do que nós falamos com o Yuri, também conversamos com outras pessoas que vão assistir, que já assistiram anteriormente, e, na verdade, nos disseram que tudo era maravilhoso. A atenção, o tratamento, a qualidade humana das pessoas, tudo era incrível. Nos contaram também que são como uma rede de artistas que movem festivais desde o seu país. Então, é muito lindo ver como a arte é uma rede para seguir conectando pessoas”, afirmam.

A dupla diz que quer conhecer pessoas novas, talentosas e aprender um monte. Além de abrir cada vez mais a mente e fazer uma apresentação muito agradável para todo o público, para que se divirtam assim como nós nos divertimos em cena. E claro, compartilhar, passar um bom momento e aprender muito.

“Nosso grupo completou cinco anos, no ano passado. Celebramos os cinco anos de Las Musas nas nossas redes, em @lasmusas.art, onde vocês podem ver grande parte da nossa história desde que começamos, em todos os festivais e matchs que participamos internacionalmente. Tudo começou como uma grande paixão pela improvisação teatral. Cada uma de nós é atriz de profissão e, a partir de um diplomado, conhecemos várias das que foram parte de Las Musas. A improvisação é maravilhosa, tem uma linguagem incrível que te convida a aproveitar também do erro, não? Partindo daí, muda tudo o que você pensa como erro e, de alguma maneira, se aplicássemos a filosofia da improvisação à vida, tudo seria muito mais divertido e julgaríamos muito menos as ações dos outros e de nós mesmos”.

Ainda durante os festejos de cinco anos do grupo, elas fizeram um vídeo, onde pessoas de diferentes lugares do mundo falam sobre sua experiência compartilhando conosco em espaços artísticos.

“Foi muito, muito lindo. Quando quero me animar, vejo esse vídeo e digo, ‘uau, que bonito que é compartilhar e que bonito que é poder viajar fazendo a sua arte’. É muito bonito”.

Não perca a chance de vivenciar essa experiência única e emocionante no FICATE 2024.