A chega da Inteligência Artificial na segurança pública do Acre: um novo tempo contra a criminalidade

Começa a ser implantada no Acre mais uma ação conjunta de combate à criminalidade. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), assinou na manhã desta sexta-feira, 23, o termo de cooperação com a empresa japonesa Singular Perturbations Inc. para implementação de inteligência artificial nas ações de segurança desenvolvidas pelo Estado.

A tecnologia japonesa já demonstrou sucesso em outros estados e será implantada no Acre sem custos públicos. O acordo tem como objetivo integrar soluções tecnológicas avançadas às estratégias de segurança já existentes e aplicadas pela segurança pública do Acre, promovendo um ambiente mais seguro para a população.

Para o secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, a medida vai garantir que haja o reforço das ações de segurança pública por meio do uso de algoritmos preditivos. “Essa parceria marca mais um avanço na busca por soluções inovadoras no combate à criminalidade no estado do Acre. Isso porque o uso dessas tecnologias vai nos permitir a utilização dos algoritmos de inteligência artificial capazes de prever o tipo, local e horário de ocorrência de crimes, garantindo o emprego mais eficiente do efetivo policial. Nós, enquanto segurança pública, já fazemos o uso de muitas tecnologias avançadas. Com o uso da inteligência artificial, vamos conseguir avançar ainda mais em nossas atuações”, disse.

Com a utilização de sistemas de inteligência artificial, será possível analisar grandes volumes de dados em tempo real, identificando padrões de comportamento e potencializando a eficiência das operações policiais. Essas ferramentas poderão auxiliar na previsão de crimes, no mapeamento de áreas de risco e na otimização do patrulhamento, permitindo uma resposta mais rápida e eficaz às ocorrências.

De acordo com o representante da empresa internacional, o gerente de projeto Henrique Kashihara, esta será uma excelente oportunidade para contribuir também para a ampliação do serviço e assim beneficiar a segurança pública do estado do Acre. “Essa tecnologia é um algoritmo de predição de crimes que vai auxiliar os órgãos de segurança a realizarem um patrulhamento e monitoramento de câmeras mais preciso e eficaz, otimizando ações que envolvem o patrulhamento e o monitoramento com base na predição. Então, ela vai sugerir possíveis locais que tendem a ter a probabilidade de uma ocorrência acontecer”, explicou.

De acordo com o representante da empresa internacional, o gerente de projeto Henrique Kashihara, esta será uma excelente oportunidade para contribuir também para a ampliação do serviço e, assim, beneficiar a segurança pública do estado do Acre. Foto: Ana Paula Xavier/Sejusp

Pioneirismo

Com a assinatura do termo, o Acre se tornou o primeiro estado da região Norte a oficializar o uso deste tipo de tecnologia em prol da população. O termo de cooperação já foi assinado nas regiões Nordeste (Alagoas e Fortaleza) e pelo Sudeste (Belo Horizonte, Espírito Santo e São Paulo).

De acordo com o titular da Diretoria de Modernização, Tecnologia da Informação e Comunicação (DMITIC) da Sejusp, Paulo Felipe Leitão, a implantação do sistema vai auxiliar diretamente nas ações desempenhadas pelas forças de segurança. “Essa iniciativa marca um passo significativo na modernização dos métodos de combate à criminalidade, buscando reduzir índices de violência e aumentar a sensação de segurança entre a população. A expectativa é que, com a colaboração entre tecnologia e órgãos de segurança, seja possível criar um ambiente mais seguro e protegido para todos”, destacou.