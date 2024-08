Vídeo: sete sóis são vistos no céu de cidade chinesa; entenda fenômeno

Sete sóis foram flagrados na cidade chinesa de Chengdu e as imagens do fenômeno viralizaram nas redes sociais durante esta semana. Nas gravações, é possível observar a aparição de sete estrelas alinhadas e com variação na intensidade de sua iluminação. O vídeo teria sido feito por uma testemunha do evento que estava no hospital da cidade.

Confira o vídeo:

Segundo Sol?? Na Ásia hoje foram registrados 7 sóis!!! É quase aquele ditado um Sol para cada um hahaha!!! Efeitos de refração, difração criaram essa imagem maravilhosa!!! pic.twitter.com/veMIF2mYnV — Sacani (Space Today) – AKA Gordão Foguetes (@SpaceToday1) August 21, 2024

Nas redes sociais, o geofísico e divulgador científico Sérgio Sacani declarou que o evento é consequência de dois fenômenos que causaram uma ilusão de ótica, a refração – quando a propagação da luz é alterada após ela atravessar um objeto -, como a visão que temos de um objeto que é submerso pela metade, e a difração – a capacidade de ondas de desviar ou contornar um obstáculo ao passar por uma abertura.

De acordo com o “New York Post”, a mulher que gravou o vídeo estava em um hospital quando percebeu a cena e contou que o fenômeno durou cerca de um minuto.

Ainda, há a hipótese de que o evento tenha se tornado visível em decorrência da refração da luz através das janelas do hospital, que possuiria várias camadas de vidro.

Fonte: Revista Planeta