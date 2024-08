R$ 1 Milhão: Veja o touro de rodeio mais caro do Brasil; conheça “Acesso Negado”

Uma das atrações mais aguardadas de Barretos, o touro Acesso Negado, já está no Parque do Peão. A Cia Tercio Miranda, proprietária e treinadora de Acesso Negado, chegou ao recinto nesta quinta-feira (21) com a estrela da casa. O touro é considerado o animal de rodeio mais caro do Brasil, custa R$ 1,087 milhão.

Acesso Negado foi adquirido por Tércio Miranda no ano passado e ainda é um touro jovem e pesa em torno de 20 arrobas (300 quilos). A principal (e mais valiosa) característica é a genética, com traços mais parecidos com animais norte-americanos, estatura mais baixa, mas com muita força agilidade.

Em junho deste ano, um embrião de Acesso Negado foi leiloado por R$ 300 mil. A renda foi toda revertida ao Hospital do Amor de Barretos (SP) e, nesta 69ª Festa do Peão de Barretos, Acesso Negado terá um desafio: enfrentar um peão norte-americano em um Desafio do Bem. A renda deste evento também será revertida ao hospital.

Investimento em genética de animais de rodeio

Os proprietários de Acesso Negado são os empresários Tércio e Rosana Miranda, que nos últimos anos estão conseguindo realizar uma grande transformação no cenário do rodeio com projetos de melhoramento genético dos animais. Em 2024, adquiriram duas boiadas e viajaram aos Estados Unidos para expandir as operações e marcar presença internacional.

“Conseguimos um card inédito para criar touros de rodeio, trabalhar com genética e participar de competições nos Estados Unidos. Estamos muito felizes com essa nova etapa da nossa empresa, principalmente porque foram os americanos que nos procuraram e mostraram interesse em trabalhar conosco. Enfim, é uma fonte que vai beneficiar todo o mercado”, explica Rosana.

A mudança na genética dos touros de rodeio no país deve ser o divisor de águas nos próximos anos no Brasil.

Com a proposta de valorização do rodeio brasileiro, a Cia Tércio Miranda levará à Festa do Peão de Barretos empresários norte-americanos, ampliando a troca de conhecimentos e fortalecendo ainda mais os laços internacionais. “Nossa empresa se dedica muito para fazer com que o rodeio seja cada vez mais valorizado. Acreditamos que, com o esforço coletivo e a inovação, podemos fortalecer o impacto do esporte e elevar sua importância no cenário internacional. É um movimento que atrai cada vez mais olhares para o rodeio”, explica Tércio.

A Cia Tércio Miranda tem uma longa trajetória na Festa do Peão de Barretos, com conquistas marcantes como as fivelas de melhor touro e melhor boiada no ano passado. Na mesma edição, o Briga de Galo ainda ajudou a levantar recursos para o Hospital de Amor ao participar do Desafio do Bem pela segunda vez consecutiva.

“Ficamos muito felizes em ver nossos animais contribuindo para ajudar quem mais precisa. Neste ano, quem vai participar do Desafio do Bem é o Acesso Negado, o melhor touro do nosso plantel. Estamos ansiosos para mais uma edição de sucesso. Barretos é um rodeio que celebra o nosso trabalho do ano inteiro. Queremos não apenas mostrar a qualidade dele, mas também fazer a diferença na vida das pessoas”, diz Rosana.

