ONS diz que energia foi 100% restabelecida no Acre às 20h40 de quinta, 22 de agosto

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) confirma que às 20h40 foi concluída a recomposição total da carga no Acre e Rondônia. Assim que identificou a falha, o Operador diz que iniciou ação conjunta com os agentes para restabelecer a energia nas regiões. A recuperação do serviço foi sendo concluída por fases e comunicada à sociedade no site do Operador. Às 19h31, 691 MW haviam sido reestabelecidos, o equivalente a 70% do montante interrompido com a ocorrência. Às 20h36, 900 MW (92%).

Às 16h47, desta quinta-feira (22) houve interrupção da carga que atende a região Norte, resultando no desligamento de 984 MW*. A ocorrência afetou os estados do Acre (187 MW) e Rondônia (797 MW)*.

Na ocorrência, houve o desligamento automático do Complexo de geração e transmissão CC do Madeira e a desconexão do Sistema Elétrico do Acre/Rondônia do SIN, provocando o desligamento das cargas do estado do Acre e Rondônia.

As causas ainda estão sendo apuradas junto aos agentes e serão divulgadas em relatório a ser emitido pelo ONS, posteriormente.

Relacionado