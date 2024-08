Dupla do Avaí foi titular na vitória contra o Paysandu pela Série B | Bnews - Divulgação Reprodução/Premiere

Dupla do Avaí foi titular na vitória contra o Paysandu pela Série B | Bnews - Divulgação Reprodução/Premiere

Dois jogadores do Avaí brigaram antes da partida contra o Paysandu, na noite da quinta-feira (22), antes do duelo contra o Paysandu, pela Série B do Brasileiro.

O momento aconteceu durante uma atividade de posse de bola. Zé Ricardo e Giovanni protagonizaram a confusão e foram separados pelos outros companheiros.

Assista:

Zé Ricardo e Giovanni se desentenderam no aquecimento do Avaí antes do jogo contra o Paysandu. Ambos são titulares do Leão da Ilha. 📹 @canalpremiere pic.twitter.com/rqjMtzLRbd — Ronaldo Fontana (@ronaldofontana) August 22, 2024

A dupla foi titular na vitória por 1 a 0. Nenhum dos dois se manifestou sobre o acontecido, assim como o Avaí.

Fonte: BNEWS