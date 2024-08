Governo do Acre realizou 20 cirurgias complexas de joelho esta semana no Hospital do Juruá

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou, nesta semana, 20 cirurgias de artroscopia de joelho, incluindo reconstrução de ligamento cruzado anterior e cirurgia de menisco, no Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

A ação beneficiou pacientes de toda a região do Vale do Juruá, abrangendo os municípios de Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo.

As cirurgias são parte de um esforço contínuo e eficaz para melhorar a qualidade de vida dos acreanos, realizando procedimentos de alta complexidade que antes eram inacessíveis na região.

João Vitor Serra, um dos pacientes beneficiados pela cirurgia, expressou sua gratidão e satisfação com o procedimento: “A cirurgia foi um sucesso. Já comecei a fisioterapia e estou vendo melhorias significativas. Estou confiante que em breve estarei 100% para voltar a praticar esportes e atividades físicas. Sou muito grato ao Hospital do Juruá e ao SUS, por tornar essa cirurgia acessível e por toda a atenção e cuidado que recebi durante o processo”.

De acordo com o cirurgião ortopedista e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Joelho, Daniel Oliveira, essas ações demandam muitos esforços da Sesacre e do Hospital do Juruá, pois são cirurgias de alta complexidade técnica e material.

“Os ganhos para a região do Juruá têm sido constantes, com a expansão dos serviços de saúde no hospital, como ressonância magnética, neurocirurgia, hemodinâmica e endoscopias. Fico muito feliz com todas essas melhorias e ver a qualidade de vida de nossos pacientes”, afirmou o médico.

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, também destacou a importância das ações: “Estamos empenhados em levar saúde de qualidade a todas as regiões do estado. O Hospital do Juruá tem sido um exemplo de como a expansão e a melhoria dos serviços podem transformar vidas e proporcionar um atendimento mais humanizado e eficiente para nossa população”.