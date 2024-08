As inovações propostas pelo Acre nos eventos de gestão pública

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), participou do XIII Congresso Nacional de Gestão Pública (Consad), realizado nos dias 20, 21 e encerrado nesta quinta-feira, 22 de agosto, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília (DF). Durante o evento, foi apresentado um artigo inovador intitulado “Novo perfil profissional dos servidores públicos do Estado do Acre: resultado dos quinze anos da implantação dos Planos de Cargo, Carreira e Remuneração (PCCRs), baseado em competências”.

O Consad é o maior evento de gestão pública no Brasil, reunindo secretários, governadores e especialistas nacionais e internacionais nas áreas de gestão e inovação. Durante o congresso, são realizados diversos painéis que abordam temas cruciais para a gestão pública, além de reuniões temáticas de grupos de trabalho focados em áreas como transformação digital, gestão de pessoas, compras públicas, ciência de dados e patrimônio.

Para a diretora da Organização em Centros de Atendimento (OCA), Francisca Britto, que integra o Grupo de Transformação Digital e coordena o Grupo dos Gestores das Centrais de Atendimento do Brasil, o objetivo é fazer intercâmbio de boas práticas e trocar experiências com profissionais de todo o Brasil. Ela comentou sobre a importância dessa troca de conhecimento: “No meu grupo tivemos reuniões temáticas e discutimos diversos temas ligados a serviços digitais, cibersegurança e ampliação das ferramentas de capacitação para os estados. A participação neste evento oportuniza o intercâmbio com gestores de todo o Brasil. Podemos apresentar as boas práticas do Acre em gestão e também levar para o estado ideias modernas e inovadoras de outros locais”.

O artigo apresentado pelas servidoras da Sead tem como objetivo analisar os impactos da implantação dos Planos de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCRs) no Acre ao longo dos últimos quinze anos, com foco no desenvolvimento de competências técnicas e comportamentais dos servidores. A pesquisa busca avaliar se a metodologia aplicada conseguiu moldar um novo perfil profissional para os servidores públicos do estado, destacando os avanços e desafios enfrentados durante o processo de gestão dessas carreiras.

Na apresentação do artigo, realizada pela servidora Andréia Melo, foram ressaltadas as inovações trazidas pelo modelo adotado, como a movimentação e avaliação de pessoal, o aperfeiçoamento profissional e a remuneração baseados em critérios meritocráticos. Além disso, o estudo destaca a importância do engajamento dos servidores na consolidação das políticas públicas e na melhoria da prestação de serviços à sociedade acreana.

Sobre a participação do Estado do Acre no Consad, o secretário adjunto de Pessoal da Sead, Guilherme Duarte, enfatizou: “A apresentação desse artigo no Consad é um marco para o Acre, pois reflete o compromisso do nosso estado em investir na qualificação e no desenvolvimento dos servidores públicos. Ao longo dos últimos quinze anos, temos trabalhado para implementar um modelo de gestão que valorize o mérito e as competências dos nossos profissionais. Participar de eventos como o Consad nos permite não apenas compartilhar nossas experiências, mas também aprender com as práticas inovadoras de outras regiões, enriquecendo, assim, a nossa gestão pública”.

Fábio Lima, diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Administração, também complementou: “O Fórum de Gestão de Pessoas representa um pilar importante na estrutura da gestão pública brasileira, oferecendo uma troca de experiências e melhores práticas entre os administradores dos estados e do Distrito Federal. Mediante atividades com painéis e fóruns de discussão, o Consad promove um ambiente colaborativo que estimula a inovação e a eficiência na administração pública”.

A participação do Acre no Consad reforça o papel do Estado como protagonista na implementação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento profissional dos servidores, sendo uma referência em gestão pública inovadora.