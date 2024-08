Apagão durou quase cinco horas e deixou 75% do Acre no escuro: 218 mil acreanos sem luz

O apagão que atingiu os estados do Acre e Rondônia ontem afetou, segundo informação da Energisa, afetou 75% da rede (cerca de 218 mil consumidores) no Acre e 84% da rede (aproximadamente 572 mil) em Rondônia. O colapso na rede de distribuição de energia começou por volta das 15 horas, horário local e somente começou a ser restabelecida por volta das 18 horas, parceladamente.

O Operador Nacional do Sistema informou que “um evento externo” causou o problema. Segundo a NOS, às 15h47 houve

interrupção de cerca de 180 MW de carga no Acre e de 800 MW em Rondônia. A interrupção ocorreu diante de uma perda do sistema de transmissão em corrente contínua do Complexo Madeira, além do sistema de transmissão em 230 kV que interliga Acre e Rondônia ao Sistema Integrado Nacional.

As altas temperaturas que atingem Acre e Rondônia podem ter sua parte de responsabilidade no problema, que segue sob investigação. Em Rio Branco, a temperatura mínima ontem foi de 22ºC e máxima de 37ºC. Já Porto Velho a mínima foi de 23ºC e a máxima de 37ºC, segundo o Climatempo. O apagão causou uma série de problemas, especialmente em Rio Branco, provocando paralisação de redes de dados, prejudicando escolas, comerciantes, especialmente no local onde estão instalados os permissionários do mercado Elias Mansour, no mercado velho e no terminal Urbano. Servidores

da prefeitura ficaram presos em elevador, o que exigiu que bombeiros fossem chamados para o resgate. Por volta das 19 horas, a energia começou a ser restabelecida na baixa e na alta tensão e por volta das 2040 já estava solucionado o problema.

