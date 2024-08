Zagueiro desmaia em campo durante jogo do São Paulo e é levado às pressas ao hospital

Zagueiro do Nacional (Uruguai) caiu no meio do gramado e deixou estádio de ambulância | Bnews - Divulgação Reprodução

Zagueiro do Nacional (Uruguai) caiu no meio do gramado e deixou estádio de ambulância | Bnews - Divulgação Reprodução

O jogo que garantiu o passaporte do São Paulo para as quartas de final da Conmenbol Libertadores nesta quinta-feira (22) contou com um lance crítico e de muita preocupação. O zagueiro Juan Izquierdo, do Nacional (Uruguai), passou mal, caiu e precisou deixar o gramado do Estádio MorumBis de ambulância.

A situação aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo. Enquanto a bola rolava, o jogador uruguaio caiu sozinho no gramado. Ele foi amparado imediatamente pelos companheiros e as equipes médicas de ambas equipes entraram em campo para atendê-lo.

Izquierdo, zagueiro do Nacional, cai no meio do campo sozinho, aparentemente desmaiado. De repente, o atleta foi perdendo o equilíbrio e parece que caiu desacordado. Rapidamente, os jogadores de campo pediram a entrada da ambulância e o jogador já foi socorrido. pic.twitter.com/Mg4qBqYklk — Central Do Futebol (@futebol_emdia) August 23, 2024

A partida ficou paralisada por cerca de sete minutos e Izquierdo foi substituído por Elimiano Velázquez.

Segundo informações do jornal Ovación, o zagueiro foi levado e atendido em um hospital da capital paulista. Ele estaria em uma situação “complexa”.

Por meio do X, antigo Twitter, o São Paulo prestou apoio ao jogador adversário. “Desejamos uma pronta recuperação ao atleta Juan Izquierdo, do Nacional. Que tudo fique bem o mais brevemente possível”.

Fonte: BNEWS