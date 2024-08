Vídeo: Servidoras da prefeitura ficam presas no elevador durante apagão

Duas servidoras da Prefeitura de Rio Branco passaram por momentos de tensão nesta quinta-feira (22) ao ficarem presas em um elevador do prédio sede da prefeitura, no centro da cidade, devido à queda de energia. O incidente aconteceu por volta das 16h, quando o edifício, assim como todo o Estado, sofreu uma interrupção no fornecimento elétrico.

De acordo com informações repassadas ao ac24horas, uma equipe do Corpo de Bombeiros e outra da prestadora de serviço do elevador foram acionadas para retirar as servidoras.

Segundo informações apuradas, a queda de energia ocorrida nesta quinta-feira (22) ocorreu devido a um evento externo no Sistema Interligado Nacional (SIN). Em nota, a Energisa, concessionária responsável pela distribuição de energia no estado, afirma que a retomada do serviço será feita gradualmente à medida que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) autorizar a retomada do fornecimento.

VEJA O VÍDEO: