VÍDEO: Paciente de ala psiquiátrica usa isqueiro e ateia fogo em sofá de hospital

Um paciente de 43 anos causou um incêndio após acender um isqueiro no sofá do Hospital Santa Terezinha, na cidade de Palmitinho, no Rio Grande do Sul, na quarta-feira (21). O homem, que estava internado na ala psiquiátrica do local, foi preso em flagrante por incêndio doloso.

Câmeras de segurança flagraram o momento em que o paciente aparece segurando um isqueiro e posicionando o fogo na capa do sofá, localizado na lavanderia da instituição. O homem estava com uma das pernas engessada e se levantou apoiado em muletas.

🚨BRASIL: Paciente da ala psiquiátrica usa isqueiro e coloca fogo em um hospital do Rio Grande do Sul e é preso. Não houve feridos, apenas pacientes que inalaram fumaça. pic.twitter.com/MbyUoyyCOM — CHOQUEI (@choquei) August 22, 2024

Todos os 33 pacientes internados precisaram ser retirados do hospital e foram transferidos de ambulâncias para outros estabelecimentos de saúde. Alguns deles foram intoxicados com a inalação da fumaça.

O incêndio atingiu a ala de saúde mental e outros cômodos. O hospital deve ser reaberto em até 72 horas.

Fonte: BNEWS