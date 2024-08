Três presidiários ainda são procurados após fuga em Rio Branco

Os presidiários Felipe Albuquerque de Almeida, Klyciomar Rocha Pereira e Maxleone de Aguiar Silva, que fugiram após quebrar uma parede que dá acesso à área do banho de sol do pavilhão A, no Complexo Penitenciário Francisco d’Oliveira Conde, em Rio Branco, ainda estão foragidos da justiça após 14 dias.

No dia da fuga, os detentos Osvaldo Silva Vieira e Valdemir Martins da Silva foram recapturados. No dia 12 deste mês, Matheus Oliveira do Nascimento foi recapturado no Conjunto Esperança por uma equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro) da Polícia Militar, após levantamento de informações.

As forças de segurança do estado seguem com as investigações em busca de informações que levem ao paradeiro dos foragidos Felipe, Klyciomar e Maxleone.