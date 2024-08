Resultado do concurso para Analista Judiciário no TJAC é homologado

A presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Regina Ferrari, homologou o resultado final do Concurso Público para servidoras e servidores em relação ao cargo de Analista Judiciário em Direito nesta quinta-feira, 22. A lista está disponível no Edital n.°10/2024, publicado na edição n.°7.605 do Diário da Justiça Eletrônico desta quinta-feira, 22.

O resultado traz as candidatas e os candidatos aprovados em ampla concorrência seguindo a ordem de: comarca, cargo/especialidade, nome da pessoa, número de inscrição, nota final, classificação e situação.

No edital é esclarecido que em breve será feita a homologação do resultado final para o cargo de Analista Judiciário Oficial de Justiça.

