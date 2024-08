INACREDITÁVEL! Atacante do Chelsea perde gol impressionante sem goleiro; veja vídeo

O relógio apontava oito minutos do segundo tempo com o placar em 1 a 0 para o Chelsea em duelo amistoso contra o Servette, da Suiça. Uma falha do goleiro Jérémy Frick colocou o atacante espanhol Marc Guiu, de apenas 18 anos, com o gol completamente aberto e em plenas condições de balançar as redes, mas ele falhou.

Em um primeiro momento, Guiu chuta mascado e Frick consegue se recuperar para fazer a defesa com os pés. O rebote sobre novamente para o espanhol, que tem tempo de dominar e finalizar novamente, mas o goleiro, mesmo caído, realiza a defesa e evita o que seria o segundo gol.

Marc Guiu ainda consegue tentar uma terceira finalização, mas já sem muito ângulo, termina chutando em cima da defesa da equipe suiça, que consegue afastar o perigo de dentro da área na sequência.

Apesar do inacreditável gol perdido, o Chelsea ainda conseguiu ampliar o placar aos 31 minutos com o atacante inglês Madueke, dando números finais à partida com os Blues vencendo por 2 a 0.

Assista:

Fonte: BNEWS