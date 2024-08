Grupo controlava crimes no Acre a partir de outro Estado, mostra operação policial

FICCO/AC, deflagrou, nesta quarta-feira (21/8), a Operação Argenta Nex em cumprimento de mandados judiciais contra suspeitos de integrar organização criminosa atuante no Acre.

Na ação, foram cumpridos 16 mandados judicias, sendo três mandados de prisão e dez de busca e apreensão no Acre. Além disso, a FICCO/SC também cumpriu um mandado de prisão e dois de busca e apreensão em Santa Catarina.

A investigação se iniciou por meio de outras operações conduzidas pela FICCO, e com a prisão de membros de alta relevância dentro da organização criminosa. Ao longo das investigações, foi comprovado que as lideranças teriam se estabelecido em outro estado e, mesmo à distância, continuavam a controlar o grupo criminoso e o tráfico de drogas no Acre.

Diante dos fatos, os investigados, nas medidas das suas responsabilidades, poderão responder judicialmente pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.