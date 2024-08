Expoacre terá rede de restaurantes com pratos típicos da gastronomia peruana

Variada, com muitos peixes, frutos do mar, batata e milho, a culinária do Peru, que tem se tornado cada vez mais difundida mundialmente, estará presente na Expoacre 2024, em Rio Branco. Uma rodada de degustação foi promovida na noite desta quarta-feira, 21, por chefs de cozinha da rede de restaurantes La Gran Choza, na capital acreana.

O titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita; o presidente do Sindicato da Indústria de Alimentos, José Luiz Felício; o diretor de Assuntos Aduaneiros da Administração da Zona de Processamento de Exportação (AZPE), Marcos Morais; e o coordenador de assuntos internacionais da Câmara Técnica de Comércio Exterior, Alejandro Salinas, participaram da degustação.

“Esta é uma das atrações deste ano no Espaço Internacional, que receberá delegações de empresários da Bolívia e do Peru. Degustamos sabores mais marcantes, que se encontram na diversidade de peixes e frutos do mar, em pratos apreciados pelo consumidor acreano e de todo o mundo, uma vez que o Peru é hoje a casa de grandes cozinheiros e chefs mundiais”, disse Mesquita.

Marcos Morais explicou que a iniciativa vai contar com a parceria do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e da Escola de Gastronomia Miriam Assis Felício. “Queremos envolver alunos dos cursos de gastronomia na promoção desse intercâmbio cultural com uma das culinárias mais premiadas do mundo”, acrescentou.

Alejandro Salinas destacou que a ação faz parte das tratativas que visam à importação de trutas salmonadas para a rede de restaurantes do Acre. “Os chefs já estiveram aqui, apresentando cardápios que foram aprovados pelos empresários acreanos. Será mais uma oportunidade de degustação, para futuras importações do pescado”, garantiu.

O chef de cozinha da rede La Gran Choza, Braulio Martinez, disse que, mantendo suas raízes, mas em contínua evolução, a cozinha peruana vive um momento de visibilidade em todo o mundo. “O ceviche é um dos pratos mais apreciados da nossa culinária. A cozinha peruana traz produtos da costa do Pacífico, das montanhas e da selva amazônica”, destacou.

O chef Josue Odrochoque avaliou a possibilidade de intercâmbio com os ingredientes locais, para fazer o que ele classifica de cozinha fusion peruano-brasileira. “O Acre tem chefs de cozinha peruanos em atividade. Essa combinação de ingredientes é perfeita. Quem não gosta de um ceviche com uma cerveja gelada?”, brincou o especialista.

Ceviche

Prato baseado em peixe cru marinado em suco de limão foi uma das amostras servidas durante a degustação oferecida pelos chefs de cozinha peruanos, que também apresentaram a fusão da comida chinesa e peruana: o arroz chaufa.