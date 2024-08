Acre registra aumento de 35% em queixas de violência contra mulher

Com uma atuação integrada, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) registra aumento de 35,6% no atendimento das denúncias pelo canal telefônico 180, de proteção às mulheres, se comparado ao mesmo período de 2023, segundo dados do Ministério das Mulheres divulgados nesta segunda-feira, 19. O número refere-se à Central de Atendimento à Mulher, um serviço brasileiro destinado a receber denúncias de violência doméstica e familiar, oferecendo orientações e encaminhamentos necessários.

Em 2024, o Estado do Acre registrou, de janeiro a julho, 213 denúncias no canal 180, sendo que 88 dessas denúncias de violência foram realizadas na casa da própria vítima. No mesmo período do ano passado, foram registradas 157 denúncias. O aumento das denúncias registradas pelo Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) refletem os esforços conjuntos das forças policiais em conscientizar a população sobre os canais de denúncias.

O secretário de Segurança Pública do Acre, José Américo Gaia, destaca que o aumento nas denúncias registradas por meio do 180 indica que um número maior de mulheres está buscando ajuda e reportando situações de violência, o que é resultado de uma série de medidas implementadas para fortalecer o combate à violência contra a mulher.

“Como campanhas educativas, maior presença policial em áreas vulneráveis, capacitação dos agentes de segurança para lidar com casos de violência de gênero e politicas de pactuação, como a assinatura do acordo entre diversas secretarias para zerar os índices de feminicídio. Além disso, o aumento nas denúncias pode indicar que mais mulheres estão se sentindo seguras para denunciar, sabendo que suas queixas serão atendidas de forma rápida e eficaz. Isso reforça a importância de uma resposta integrada e contínua das forças de segurança para manter essa tendência e, consequentemente, reduzir os índices de violência de gênero no estado”, afirma Gaia.

O Ligue 180, que funciona gratuitamente, registrou até julho 84,3 mil denúncias de violência contra a mulher em todo o Brasil, evidenciando um aumento de 33,5% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Acre possui várias políticas de segurança para combater a violência no estado. Uma delas é a Patrulha Maria da Penha, da Polícia Militar (PMAC), que atua com medidas protetivas em todos os 22 municípios, bem com delegacias especializadas de atendimento à mulher (Deams), unidades de atendimento e investigação da Polícia Civil e operações policiais especializadas no tema, como a Átria e a Shamar, durante todo o ano.

Reduções no Acre

Os números de feminicídio no Acre obtiveram uma redução de 29%, em um comparativo realizado de 1º de janeiro a 20 de agosto do ano passado, quando foram registradas sete vítimas. No mesmo período, também foi apresentada uma redução dos números de homicídio de mulheres, que diminuiu 60% em 2024, registrando duas vítimas.