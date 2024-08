VÍDEO: Mulher flagra marido com amante dentro de carro e toma atitude drástica; veja

Os passageiros que transitavam na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, presenciaram uma cena no mínimo inusitada. Em vídeo que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira (21), uma mulher foi vista dando um flagra em seu marido que estava com uma amante em seu carro.

De acordo com o autor do vídeo, um mototaxista teria “denunciado” a infidelidade do homem, que, quando foi abordado pela esposa, estava com sua amante no carro. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a forma como a mulher lidou com a situação.

Com uma chave reserva nas mãos, a esposa tentou tirar seu marido a força de dentro do veículo. A amante não foi vista na filmagem. Ainda no vídeo, é possível notar que a mulher consegue abrir a porta do automóvel, porém o motorista não sai.

Fonte: BNEWS