Rainha do Rodeio da Expoacre 2024 será eleita neste sábado, em Rio Branco

Os títulos de Rainha do Rodeio da Expoacre 2024 serão disputados por 12 candidatas no próximo sábado, 24, a partir das 19h, na esplanada do Palácio Rio Branco, na capital. Neste ano, além do título de Princesa do Laço para o segundo lugar, a novidade é o título de Madrinha dos Peões para a terceira colocada do concurso.

Concorrentes de Rio Branco e representantes dos municípios de Bujari e Senador Guiomard participam do evento, que é realizado pela Associação dos Colunistas do Acre (Acos) e governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), com apoio de diversos parceiros.

Neste ano, além das tradicionais apresentações das candidatas, o evento contará com participações especiais do Dj Black Junior e Markinhos Araújo e banda, além de dez barracas da Feira da Economia Solidária.

“A festa de seleção da Rainha do Rodeio da Expoacre já é tradição, e estamos muito felizes de contribuir para a realização de um evento tão lindo e que representa o estado do Acre. Estamos preparando o espaço com todo carinho, também com a Feira da Economia Solidária, para atender bem o público que irá prestigiar a escolha da Rainha do Rodeio. Estão todos convidados”, destacou o titular da Sete, Marcelo Messias.

Feira da Economia Solidária oferece comidas típicas durante concurso da Rainha do Rodeio, neste sábado, 24. Foto: Ilustração Sete

“O evento Rainha do Rodeio promete ser um grande evento, como já vem acontecendo nos anos anteriores. Este ano a gente vai ter, mais uma vez, superatrações, lindas candidatas que vão estar maravilhosas, coreografias e apresentações que vão pegar o público de surpresa. Vai ser uma festa linda, com certeza; convidamos todo mundo a prestigiar, o espaço é livre”, disse a diretora do evento, Roberta Lima.

“As meninas se apresentarão em dois trajes, primeiro o traje normal, country, com a faixa das fazendas, empresas ou cidades que elas estarão representando. E, no segundo momento, irão se apresentar com os trajes típicos do rodeio, maravilhosos, cada um mais lindo que o outro. Elas estão arrasando na produção e na passarela também. E serão julgadas pelos jurados, que avaliarão toda a desenvoltura, fala, motaria a cavalo, estalo do chicote e tocar do berrante. Tudo isso será avaliado pelos jurados”, revelou o diretor do evento, Gigi Hanan.

Secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias (à direita), ladeado pela colunista e organizadora Roberta Lima; pela Rainha do Rodeio da Expoacre 2023, Lohana Martins; pela Princesa Maiane Sobrinho; pelo colunista e organizador, Gigi Hanan; e pelo influencer Luiz Vasconcelos. Foto: Neto Lucena/Secom

“As meninas estão montando performances lindíssimas, uma apresentação digna realmente de um grande show. E essas 12 apresentações vão tirar, de fato, o fôlego de todo o público presente, porque consegue ser extraordinário, cada uma com a sua particularidade, suas histórias e homenagens, e o resultado final sem sombra de dúvidas vai ser impecável”, enfatizou o diretor de passarela, Luiz Vasconcelos.

Premiações

O concurso irá premiar a Rainha, Princesa e a Madrinha do Rodeio, que é novidade neste ano:

1º lugar: Rainha do Rodeio da Expoacre – R$ 10 mil + R$ 2 mil de merchandising da Unimed;

2º lugar: Princesa do Laço – R$ 5 mil;

3º lugar: Madrinha dos Peões – R$ 3 mil em procedimentos estéticos na clínica OralUnic.

Além da premiação em dinheiro, a candidata eleita receberá a tradicional faixa da Rainha do Rodeio e participará da Cavalgada de abertura da Expoacre, que acontece no sábado, 31 de agosto. A vencedora participa, ainda, do Circuito de Rodeio e agenda de shows e cerimônias da maior feira agropecuária do Acre.

Este ano, a edição da Expoacre Rio Branco será realizada de 31 de agosto a 8 de setembro. O evento é marcado pela realização de feiras, exposições, cursos e capacitações, e reúne centenas de expositores, produtores rurais, empreendedores e visitantes de diversas regiões do Brasil.

Conheça as candidatas