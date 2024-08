Policial penal reage a assalto e dispara caído no chão contra bandidos; veja o vídeo

Policial penal é atingido durante tentativa de assalto no Rio • Redes Sociais

Policial penal é atingido durante tentativa de assalto no Rio • Redes Sociais

Um policial penal baleado durante uma tentativa de assalto conseguiu atingir um dos criminosos mesmo depois de ter caído no chão. Os criminosos atentaram contra o agente na tarde desta terça-feira (20), no Méier, Zona Norte do Rio de Janeiro.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que o policial foi abordado por dois homens em uma moto. Ele cai no meio da rua, mas efetua disparos contra os bandidos.

Veja o vídeo:

Sobre a ocorrência

De acordo com informações da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMRJ), o crime aconteceu na Rua Ana Barbosa. O policial penal foi atingido e um dos suspeitos foram baleados. O outro criminoso conseguiu fugir durante o tiroteio. A PMRJ afirmou que uma pistola foi apreendida com o criminoso ferido.

O agente e o criminoso foram levados para o Hospital Municipal Salgado Filho, segundo informações da polícia.

Fonte: CNN