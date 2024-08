Mais de 100 vagas em cursos livres da Usina de Arte João Donato

A população de Rio Branco e região interessada em fazer cursos na área das artes pode comemorar. O governo do Estado, por meio de parceria entre o Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) e a Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), oferta 100 vagas em cursos livres. As inscrições ocorrem de 19 a 30 de agosto.

Os cursos gratuitos em figurino teatral, iniciação à linguagem teatral, aprofundamento à linguagem teatral e gravura serão ministrados na Usina de Arte João Donato.

Interessados em se inscrever precisam ter idade mínima de 15 anos. Aqueles que desejam fazer o curso de aprofundamento à linguagem teatral precisam ter concluído o curso de iniciação teatral ou ter experiência no teatro. Não é possível realizar a inscrição em mais de um curso.

São 25 vagas para cada capacitação, e todas se darão no período vespertino, sendo: figurino teatral, com aulas às segundas e quartas-feiras; gravuras, às segundas e terças-feiras; iniciação teatral, às segundas e quintas-feiras; e aprofundamento teatral, às terças e sextas-feiras.

As inscrições ocorrem de modo online ou presencial. Pela internet, o candidato deve acessar: usinadeolhares.wordpress.com e preencher o formulário digital. Os que preferirem preencher formulário impresso, podem se dirigir à Usina de Arte (R. das Acácias, setor B, 1155, Distrito Industrial), à sede do Ieptec (R. Riachuelo, 138, José Augusto), ou ainda à FEM (R. Sen. Eduardo Assmar, 187, Seis de Agosto).

Estudante de figurino teatral exibindo vestimenta e adereços produzidos no curso. Foto: Hannah Lydia/Ieptec

Os cursos são gratuitos e terão três meses de duração, com previsão de início das aulas de 2 a 6 de setembro, a depender do curso. Em caso de dúvidas, os interessados devem enviar e-mail para usina.oficinas@gmail.com.