Maiores torcidas do Brasil: pesquisa mostra Flamengo na ponta, e Palmeiras mais perto do São Paulo

Flamengo e Corinthians continuam no topo – e com larga vantagem – no ranking das maiores torcidas do país. São Paulo, Palmeiras e Vasco, nesta ordem, fecham o quinteto de times com maior número de torcedores, com os palmeiras reduzindo a desvantagem para os são-paulinos. É o que mostra a última pesquisa AtlasIntel feita em parceria com o Estadão.

Os números do quinteto são semelhantes aos do levantamento feito pelo mesmo instituto divulgado pelo ge em abril do ano passado. Houve variação para baixo de Flamengo (de 21,9% para 20,1%), São Paulo (9,9% para 7,6%) e Palmeiras (7,7% a 7%) e para cima de Corinthians (14,2% para 14,5%) e Vasco (6,2% a 6,6%).

Na edição deste ano da pesquisa, foram 7.374 respostas pela internet entre 1 e 5 de agosto, em respostas captadas em 1.341 municípios em todo o país – leia sobre a metodologia da pesquisa mais abaixo. A margem de erro é de 1% na consulta da empresa especializada em pesquisas políticas.

Top 15 com três do Nordeste

A pesquisa mostrou as quinze maiores torcidas do país com pequena diferença percentual entre o 10º melhor ranqueado e o 13º – Botafogo e Internacional têm 2,9%, Bahia e Fluminense, 2,8%. Antes, na sexta, sétima e oitava posição estão os mesmos da última pesquisa AtlasIntel: Cruzeiro (variou de 6,1% para 5,4%), Grêmio (mantendo 4,6%) e Atlético-MG (4,3% a 4%).

Citado em 9º lugar na pesquisa passada, o Bahia aparece na 12ª posição, com a maior torcida do Nordeste. O top 15 ainda tem na região o Sport-PE (1,8%) e Fortaleza (1,7%). Na 16ª posição, com 0,1% menos nos cálculos dos estatísticos do AtlasIntel, está o Ceará, rival do Leão cearense.

A metodologia

A pesquisa Atlas colhe as informações organicamente durante navegação de rotina na internet – em smartphones, tablets, laptops ou computadores. O método – conhecido como RDR (Recrutamento Digital Randômico) – foi desenvolvido pelo AtlasIntel para calibrar as chamadas “amostras robustas”, para assegurar retratos representativos da população alvo – ou seja, a calibragem buscava atingir principalmente pessoas interessadas em futebol que navegavam na internet.

De acordo com o instituto de pesquisa, este método tem duas vantagens: contempla diversas fontes de vieses e lida com a possível super ou sub-representação de grupos demográficos.

A outra é que evita possível impacto psicológico da resposta ao pesquisador nas ruas ou em residências. O AtlasIntel acredita que a pessoa consultada pode responder em condições completamente anônimas e sem receio de causar impressão negativa para o entrevistador ou para pessoas que possam estar ouvindo as respostas.

Além da metodologia, a maior diferença da pesquisa pela internet é o número de municípios consultados. A pesquisa Ipec de 2022 foi a 128. A mais recente da Quaest e da rádio Itatiaia (MG) teve 325 cidades. A do AtlasIntel recebeu respostas de 1.341 municípios brasileiros – no ano passado já tinha consultado 640.

Perfil dos entrevistados (em %)

Para garantir a representatividade em nível nacional, as amostras da Atlas são pós-estratificadas usando um algoritmo interativo em um conjunto mínimo de variáveis de destino: sexo, faixa etária, nível educacional, nível de renda, região e comportamento eleitoral anterior. As amostras resultantes do processo de pós-estratificação se assemelham ao perfil da população adulta do Brasil, inclusive daqueles que possuem acesso mais limitado à tecnologia.