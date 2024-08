EUA: Democratas oficializam candidatura de Kamala Harris à presidência

Nesta terça-feira (20), Kamala Harris foi oficialmente nomeada como a candidata presidencial do Partido Democrata durante o segundo dia da Convenção Nacional Democrata , em Chicago , Illinois. A decisão foi unânime entre os delegados, marcando um momento crucial para a campanha.Enquanto a convenção acontecia, Kamala estava em Milwaukee , Wisconsin, onde fez um discurso repleto de esperança e determinação. “Estamos muito orgulhosos de ser os seus indicados. Esta é uma campanha que celebra o poder do povo, e juntos vamos traçar um novo caminho para o nosso país”, disse Kamala, agradecendo pelo apoio entusiástico que recebeu.

O clima na convenção era de festa, com um DJ animando os presentes com músicas que representavam os estados dos delegados. A votação começou com Delaware e seguiu por diversos estados, terminando com Minnesota e Califórnia. Delegados de lugares como esses destacaram questões importantes para a campanha, como a proteção dos direitos ao aborto.

Os 3.936 delegados do partido precisavam alcançar 1.976 votos para assegurar a candidatura. Biden havia conquistado 3.905 delegados nas primárias, que agora puderam expressar seu apoio a Kamala.