De parafusos a chaves: médicos tiram 452 objetos de estômago de homem

Médicos do Hospital Imam Khomeini, no Irã, retiraram 452 objetos de metal do estômago de um homem de 36 anos. O relato do caso foi publicado no Journal of Medical Case Reports.

O paciente, que não teve o nome divulgado pela equipe de saúde, chegou ao hospital consciente, reclamando de fortes dores abdominais. Ele relatou vômitos frequentes e intolerância a líquidos e alimentos.

Exames de radiografia e endoscopia mostraram que o paciente tinha chaves, parafusos, porcas, pedras e outros objetos metálicos no estômago. As 452 peças pesavam 2,9 quilos e foram retiradas em uma cirurgia.

Quando pequenos objetos de metal são engolidos, eles podem atravessar o esôfago e ficar alojados no estômago, precisando ser removidos com cirurgia.

Familiares contaram aos médicos que o homem tinha desenvolvido o hábito de ingerir objetos metálicos há pelo menos três meses.

Cinco dias depois de ter os metais retirados da barriga, o paciente foi encaminhado para atendimento psiquiátrico. Ele foi diagnosticado com psicose.

Os autores do relato do caso explicam que a ingestão de objetos estranhos pode ocorrer de forma inconsciente ou não por pacientes com problemas de saúde mental.