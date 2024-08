Cristiano Ronaldo e Georgina possuem acordo em caso de separação; saiba detalhes

Preparado para tudo, Cristiano Ronaldo já treinou até para o divórcio. Casado com Georgina Rodríguez há oito anos, o casal possui um acordo em caso de separação. De acordo com o canal TV Guia, o jogador e a modelo se protegem para o caso de uma crise acabar com o relacionamento.

Segundo o portal português, Cristiano Ronaldo terá que pagar uma pensão no valor fixo de 100 mil euros (cerca de R$ 605 mil, na cotação atual) por mês em caso de separação. A mansão do casal em Madri, na Espanha, fica com a modelo.

O casal possui dois filhos: Alana Martina (6 anos) e Bella Esmeralda (2 anos). O português ainda é pai de Cristiano Ronaldo Jr. (14 anos) e dos gêmeos Eva Maria (7 anos) e Mateo Ronaldo (7 anos).

Fonte: BNEWS