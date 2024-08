Cantor da música mais ouvida do país tem mais de 500 canções registradas; veja as mais famosas

Conhecido no momento como o cantor da música mais ouvida no país, o goiano Gabriel Ângelo Furtado de Oliveira tem 553 obras musicais registradas. O artista de Anápolis está no topo dos hits do Spotfy Brasil com a música “Só fé”, mas tem no currículo composições de sucesso, como “Esqueça-me se for capaz”, de Maiara e Maraísa e Marília Mendonça, e “Perrengue”, de Gusttavo Lima.

Além das mais de 500 canções registradas como compositor, o artista tem 28 gravações de canções, de acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

Reconhecido no meio sertanejo por suas composições, Grelo colaborou com músicas como “Erro Gostoso”, de Simone Mendes, “S de saudade” de Luísa e Maurílio e Zé Neto e Cristiano além de hits de Felipe Araújo, Jorge e Mateus, Luan Santana, Matheus e Kauan e Wesley Safadão (veja lista abaixo).

É hit

A gravação de Grelo da música “Só fé” chegou pela primeira vez à primeira posição entre as mais ouvidas do Spotfy Brasil no dia 12 de agosto. No domingo (18), a canção ficou entre as 35 mais ouvidas no mundo, no mesmo streaming. Do dia 15 de agosto até terça-feira (20), o cantor segue na primeira posição da plataforma de música.

“Só preciso de um dinheiro pra comprar um mé

O leitin das criança e o Modess da muié

O resto é só fé, só fé, só fé

O resto é só fé, só fé, só fé”, diz a letra da música que fez sucesso em todo o Brasil.

A música “Só fé” faz parte do álbum lançado pelo artista no início de agosto. O hit já ganhou diferentes versões em ritmos diferentes, como sertanejo e funk. E, para além das plataformas de música, o hit ganhou as redes sociais, onde é utilizado em conteúdos bem-humorados.

No álbum lançado em agosto de 2024, o cantor também regravou a música CL Aparecida, que ficou famosa na voz de Racionais MC’s.

Veja lista de algumas das canções famosas compostas por Grelo:

Alô Ambev (Segue Sua Vida) – Zé Neto e Cristiano

E aí? – Luan Santana

Erro gostoso – Simone Mendes

Esqueça-Me Se For Capaz – Maiara e Maraísa e Marília Mendonça

Haverá Sinais – Jorge e Mateus e Lauana Prado

Não Me Desprendi – Matheus e Kauan

Não Sei o Que Lá – Maiara e Maraísa e Marília Mendonça

Perrengue – Gusttavo Lima

Quarta Cadeira – Matheus e Kauan

Seu Beijo Fez Isso – Matheus e Kauan

Volta por baixo – Henrique e Juliano