Brasileiro salva menino de cair de prédio na Espanha: ‘Pensei no meu filho’

Um brasileiro está sendo chamado de herói na Espanha após salvar uma criança de seis anos que estava pendurada na varanda de um apartamento na cidade de Alicante.

O que aconteceu

A cena do resgate, ocorrido na segunda-feira (19), foi registrada por testemunhas e divulgada nas redes sociais. As imagens mostram uma criança agarrada na varanda de um apartamento do segundo andar de um prédio gritando por ajuda, quando Felipe David, que estava trabalhando no apartamento ao lado, saiu pela janela e andou pela fachada do edifício para salvar o menino.

Felipe David explicou que não hesitou em agir para salvar a criança. Em entrevista à imprensa espanhola, o brasileiro contou que, inicialmente ao ouvir os gritos, pensou se tratar de alguma briga, mas quando olhou e viu o menino pendurado no parapeito da varanda, e que ele era a pessoa mais próxima, não hesitou em salvá-lo.

Brasileiro disse que pensou no próprio filho, um garoto de sete anos. “Ouvi pessoas gritando, olhei pela janela e vi que o menino estava com metade do corpo para fora. Eu era a pessoa mais próxima e estava prestes a voltar para casa. Vi que conseguia alcançá-lo apesar da altura considerável. Tenho um filho de sete anos e, quando vi aquela cena, pensei no meu filho”, declarou em entrevista ao canal À Punt.

Felipe explicou que o menino “não ia aguentar ficar muito tempo” pendurado na varanda. Após alcançar a criança, ele segurou pela camisa para evitar que o garoto se assustasse e despencasse e, em seguida, empurrou o menino para dentro do apartamento.

Pais da criança não perceberam que o menino estava prestes a despencar da janela. Ainda segundo a imprensa local, o menino é natural da França e estava de férias com os pais em Alicante, um importante destino turístico da Espanha.

Após o resgate, os pais da criança agradeceram ao brasileiro por salvar seu filho. Felipe David mora em Alicante e trabalha no país no ramo de construção civil.