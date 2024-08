5 peixes da Amazônia que são assustadores, como o candiru

A biodiversidade da Amazônia encanta o imaginário da população brasileira – e até internacional. Mas o que muitas pessoas não sabem antes de se aventurar pela região é que a água doce que percorre a floresta amazônica pode esconder animais bem diferentes e que são capazes de causar ferimentos. Entre eles, existem os peixes que estão entre os mais perigosos não só do Brasil, mas do mundo.

É o caso do peixe candiru, por exemplo, que se alimenta de sangue e pode até mesmo adentrar nas partes íntimas, especialmente as masculinas. Também não são raros os casos de pessoas que morrem após descarga elétrica ocasionda pelo peixe poraquê.

Confira abaixo os 5 peixes mais assustadores da Amazônia.

1. CANDIRU, O PEIXE-VAMPIRO

A espécie de peixe mais temida por aqueles que decidem se aventurar pelas águas do rio Amazonas é o candiru (Vandellia cirrhosa), conhecido também como peixe-vampiro. Apesar de se alimentar do sangue de outros peixes, é comum o ataque de candiru à partes íntimas de seres humanos, especialmente homens. O peixinho é capaz de adentrar nos órgãos masculinos ou femininos e ficar alojado, “sugando” o sangue da vítima. Ele é atraído, principalmente, pela urina humana.

2. PORAQUÊ, O PEIXE-ELÉTRICO

Não são raros os casos de paralisia total ou parcial por causa do poraquê (Electrophorus), o peixe-elétrico. Os acidentes acontecem quando um humano entra na água e encosta no poraquê, ocasionando assim uma descarga elétrica.

Encontrado em quatro espécies pela bacia amazônica, o animal possui cerca de 3/4 do corpo com energia, o que acaba ocasionando a criação de um “campo elétrico” ao seu redor. O corpo energizado do poraquê, na verdade, é parte de sua proteção para que ele possa se defender de predadores, contudo, acaba sendo perigoso também para seres humanos.

3. RAIA DE RIO DOCE

Segundo o Portal Amazônia, 88% dos acidentes com raias no Brasil ocorrem na região amazônica. Isso porque ela consegue se camuflar na areia e, principamente, nas margens dos rios. É possível encontrá-las tanto em época de cheia quanto de seca, por isso, é preciso entrar no rio com bastante cautela, para não pisar acidentalmente no animal.

Caso isso ocorra, a espécie pode usar a sua cauda para se proteger e, com isso, acaba causando uma ferroada por acidente. Não existe antídoto ou tratamento específico para a dor decorrente do ataque da raia de água doce, ou seja, a pessoa atingida deve esperar cerca de 24 horas até passar.

4. PIRANHA VERMELHA

A piranha vermelha encontrada na bacia amazônica tem a mandíbula saliente e os dentes afiados. Por se alimentar de outros peixes, é comum que ela saia para caçar no próprio rio. Quando estão na água, acabam confundindo os banhistas com presas e por isso ocorrem os acidentes com os humanos.

5. TUBARÃO CABEÇA-CHATA

Recentemente, a Netflix lançou o filme Sob as Águas do Sena, que retrata a história de um tubarão que se perde nas águas do Rio Sena, em Paris, na França. Apesar de ter causado estranheza a possibilidade de existir um tubarão em água doce, na verdade, isso existe na vida real.

É o caso do tubarão cabeça-chata, que consegue viver tanto em água doce quanto em água salgada. Sua presença já foi registrada ao longo dos anos no rio Amazonas. A espécie é considerada perigosa e pode atacar humanos.