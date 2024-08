Vídeo: Alongamento de Rebeca Andrade choca internautas: ‘Horrorizada’

Na tarde desta terça-feira (20), a atleta Rebeca Andrade chamou a atenção dos internautas após compartilhar o inusitado alongamento que realiza antes de praticar os movimentos da ginástica artística.

No vídeo publicado no Instagram, a medalhista olímpica apareceu recebendo a ajuda do seu treinador Francisco Porath Neto, o Chico, que a dobrou como uma verdadeira boneca, mostrando a elasticidade da atleta.

Nos comentários, os internautas ficaram chocados com a mobilidade de Rebeca. “Linda, faz um sinal se for pra gente te salvar”, “Mas esse alongamento, faz com a pessoa ainda viva?” e “Dobrando roupa com a pessoa ainda dentro”, brincaram.

Confira:

Fonte: BNEWS