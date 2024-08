Saiba o que é ‘Geleira do Juízo Final’ e por que deixa cientistas em alerta

O robô subaquático autônomo de propriedade da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, descobriu algo que nenhum ser humano jamais havia visto antes de desaparecer misteriosamente em janeiro de 2024 na Antártida. O submarino não tripulado chamado Ran, tinha seis metros de comprimento e foi implantado em 2020 com o objetivo de explorar ‘a geleira do Juízo Final’. Depois de descobrir uma série de estruturas desconhecidas sob o gelo, o sinal foi perdido. Um estudo revelou que a oceano está avançando embaixo da “Geleira do Juízo Final”, na Antártida, e consequentemente, derretendo com a água salgada e mais quente, elevando o nível do mar em mais de 60 centímetros.

Pesquisadores da Universidade da Califórnia (UC) ficaram em alerta ao descobrir que a água quente do mar flui quilômetros abaixo – causando um “derretimento vigoroso”. A equipe usou satélites e tecnologia de radar para rastrear mudanças na elevação da superfície, descobrindo que a água havia elevado partes da geleira em cerca de 11 quilômetros.

Atualmente, a glaciar já contribui com 4% do aumento global do nível do mar a cada ano. Contudo, como funciona como uma barragem natural para o gelo circundante na Antártida Ocidental, os cientistas estimam que seu colapso total pode aumentar o nível do mar em cerca de 3 metros.

A geleira Glaciar Thwaites é a mais larga do mundo, com aproximadamente o tamanho do estado americano da Flórida. Além disso, é a mais vulnerável e instável da Antártida, situada em uma terra de inclinação para baixo, facilitando a corrosão do gelo pela água.

“No passado, tínhamos apenas dados esporádicos para analisar isto. Neste novo conjunto de dados, diário e ao longo de vários meses, temos observações sólidas do que está acontecendo”, disse o professor de ciência Eric Rignot, coautor do estudo.

A água é então distribuída através de condutos naturais ou acumulada em cavidades, criando pressão suficiente para elevar a camada de gelo. “Há locais onde a água está quase à pressão do gelo sobrejacente, por isso é necessária apenas um pouco mais de pressão para empurrar o gelo para cima”, disse o professor Rignot.

‘A água é então comprimida o suficiente para levantar uma coluna de mais de oitocentos metros de gelo.’ Em entrevista à CNN, Rignot afirmou que a passagem da água por muitos quilômetros por baixo da geleira diariamente “é o suficiente para ‘elevar’ a superfície da geleira em centímetros”.

A velocidade da água do mar “aumenta o derretimento dos glaciares porque, assim que o gelo derrete, a água doce é eliminada e substituída por água do mar mais quente”, explicou o professor.

Os pesquisadores têm monitorizado o impacto das alterações climáticas nas correntes oceânicas há décadas, encontrando evidências de que a água do mar mais quente está a ser empurrada para as costas da Antártida e de outras regiões polares .