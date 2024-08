O reforço financeiro à segurança pública do Acre: melhorar indicadores

Com a presença do governador Gladson Cameli, 86 militares celebraram a formatura do encerramento do curso de habilitação de oficiais (Choa) e do curso de aperfeiçoamento de sargentos (CAS) na tarde desta segunda-feira, 19, no auditório do Departamento de Trânsito do Acre (Detran-AC). Foram 45 pelo Choa e 41 pelo CAS. O evento contou com familiares e amigos dos militares que comemoraram a formação.

Mais um ato que mostra o compromisso da gestão Gladson Cameli com a valorização profissional do militar e capacitação técnica. Na ocasião, foram entregues também equipamentos, materiais e acessórios para as Forças de Segurança, somando um investimento de mais de R$ 3,3 milhões em equipamentos eletrônicos, imobiliários, algemas, fardamento e munição.

Os investimentos, segundo Cameli, impactam na melhoria do serviço público.“Para mim cabe, como governador, reforçar, prestigiar e dar condições para que a Polícia Militar possa cumprir com o seu juramento. Por isso, mantenho sempre a linha de respeitar e dar condições melhores para os servidores públicos de todas as áreas”, disse.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, José Américo Gaia, aproveitou o momento para agradecer todos os investimentos do Estado à Segurança Pública. “Não me recordo de outro governador que tenha apoiado tanto a PM, ou melhor, as forças de Segurança do Estado.”

Em resposta, o governador destacou que o fortalecimento das instituições é seu sucesso como gestor do Estado. “Uma polícia forte é um Estado forte”, completou.

O comandante-geral da PM, coronel Luciano Dias, lembrou que a valorização dos servidores e o investimento na estrutura das forças de segurança são essenciais.

“O investimento formando e capacitando nossa tropa. Isso é valorização e também responsabilidade com a Segurança Pública porque são oficiais e sargentos de todo o estado. Então reforça o policiamento valorizando a nossa tropa e dando o conhecimento necessário para a execução do serviço.”

Para quem estava se formando, o sentimento é de dever cumprido. O subtenente Adalio Pontes de Souza falou da satisfação em poder se capacitar.

“Uma ascensão na carreira. Depois de longos oito meses de curso, de dedicação total, a gente já agradece ao governo do Estado, ao secretário de Segurança, ao comandante-geral da Polícia Militar, por essa oportunidade dada para a gente. Apesar de ser um curso previsto dentro da instituição, a gente sabe que tem que ter todas essas forças agindo para que ele aconteça. E é de grande valia esse curso, tanto na parte profissional, porque traz uma qualificação grande para a gente e nos habilita a ascender na carreira e a entrar no quadro oficial administrativo da instituição.”

O militar lembra ainda que toda essa qualificação e estruturação da PM beneficiam, prioritariamente, a população. “A gente vai levar mais qualidade para a população, que é quem recebe o nosso serviço. Então, através dessa qualificação vamos colocar lá na ponta todo esse aprendizado que a gente adquiriu durante o curso”, complementa.

O subtenente Antônio Rodrigues de Souza também estava celebrando este momento ao lado da família. “Sensação de dever cumprido, é uma sensação muito agradável saber que, após um tempo na Polícia Militar, a gente tem ascensão profissional é muito importante. Este é um curso muito almejado, porque aumenta o salário, mas também traz muitas responsabilidades porque a gente passa a fazer parte do corpo técnico da Polícia Militar administrativa.

Sobre os equipamentos entregues, o subtenente completa dizendo que é muito importante essa estruturação da PM para agilizar ações, investigações e expandir áreas de atuação.

“O governo tem se demonstrado muito atento em trazer novas tecnologias para a corporação e isso é muito importante. A valorização do profissional e o equipamento para completar esse ciclo de capacitar o policial a trabalhar, a corporação a trabalhar, é essencial. Para você ter uma ideia, hoje a gente pode fazer um patrulhamento com equipamento, um drone, por exemplo, em áreas de difícil acesso. Então essas tecnologias são muito importantes, facilitam o trabalho da Polícia Militar, agiliza.”, enfatizou.